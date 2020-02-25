Александер-Арнольд отдал 50-й ассист в АПЛ. Только два игрока добивались этого в более молодом возрасте

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал две голевые передачи в матче 27-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:2).

Воспитанник мерсисайдцев преодолел отметку в 50 ассистов в играх Премьер-лиги. Он сделал это в возрасте 21 года и 140 дней.

Как сообщает Opta, только два игрока достигали аналогичных показателей в более молодом возрасте.

Речь идет об Уэйне Руни (21 год и 63 дня) и Сеске Фабрегасе (20 лет и 134 дня).

«Ливерпуль» повторил рекорд 1972 года, выиграв 21 домашний матч АПЛ подряд