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    Александер-Арнольд отдал 50-й ассист в АПЛ. Только два игрока добивались этого в более молодом возрасте

    Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал две голевые передачи в матче 27-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:2).

    Воспитанник мерсисайдцев преодолел отметку в 50 ассистов в играх Премьер-лиги. Он сделал это в возрасте 21 года и 140 дней.

    Как сообщает Opta, только два игрока достигали аналогичных показателей в более молодом возрасте.

    Речь идет об Уэйне Руни (21 год и 63 дня) и Сеске Фабрегасе (20 лет и 134 дня).

    «Ливерпуль» повторил рекорд 1972 года, выиграв 21 домашний матч АПЛ подряд

    Источник: Opta

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