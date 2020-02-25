Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Александер-Арнольд отдал 50-й ассист в АПЛ. Только два игрока добивались этого в более молодом возрасте

Александер-Арнольд отдал 50-й ассист в АПЛ. Только два игрока добивались этого в более молодом возрасте

25 февраля 2020, 01:50
2

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отдал две голевые передачи в матче 27-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:2).

Воспитанник мерсисайдцев преодолел отметку в 50 ассистов в играх Премьер-лиги. Он сделал это в возрасте 21 года и 140 дней.

Как сообщает Opta, только два игрока достигали аналогичных показателей в более молодом возрасте.

Речь идет об Уэйне Руни (21 год и 63 дня) и Сеске Фабрегасе (20 лет и 134 дня).

«Ливерпуль» повторил рекорд 1972 года, выиграв 21 домашний матч АПЛ подряд

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Фабрегас Сеск Руни Уэйн Александер-Арнольд Трент
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sergeyshubin
1582596466
Только это защитник, а Руни и Фабрегас игроки атаки
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+