Руни назвал худшего партнера в «Манчестер Юнайтед» – он отыграл с ним 8 лет

Уэйн Руни вспомнил о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед».

Легенда «МЮ» назвал лучших и худших партнеров, с которыми ему приходилось играть в команде.

«Лучший товарищ по команде? Думаю, Даррен Флетчер. Но были и остальные ребята, близкие мне по духу – это Джон О′Ши, Уэс Браун, Майкл Кэррик. Но именно Флетчер был тем, с кем я сидел в раздевалке.

Худший партнер? Их гораздо больше, чем вы думаете, но самым тяжелым был Нани. С ним сложно было играть», – сказал Руни.

Руни выступал за «МЮ» с 2004 по 2017 год.

Нани перешел в команду в 2007-м, а ушел в 2015-м.

Фото: Sky Sports

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