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    Руни назвал худшего партнера в «Манчестер Юнайтед» – он отыграл с ним 8 лет

    Сегодня, 09:48
    Неожиданный выбор!

    Уэйн Руни вспомнил о времени, проведенном в «Манчестер Юнайтед».

    Легенда «МЮ» назвал лучших и худших партнеров, с которыми ему приходилось играть в команде.

    «Лучший товарищ по команде? Думаю, Даррен Флетчер. Но были и остальные ребята, близкие мне по духу – это Джон О′Ши, Уэс Браун, Майкл Кэррик. Но именно Флетчер был тем, с кем я сидел в раздевалке.

    Худший партнер? Их гораздо больше, чем вы думаете, но самым тяжелым был Нани. С ним сложно было играть», – сказал Руни.

    • Руни выступал за «МЮ» с 2004 по 2017 год.
    • Нани перешел в команду в 2007-м, а ушел в 2015-м.

    Nani and Wayne Rooney at Old Trafford on February 1, 2011 in Manchester, England.

    Фото: Sky Sports

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