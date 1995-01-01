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    Бомбалейла Все блоги -

    Роналду получил в подарок часы с невероятным ценником: на эту сумму можно купить игрока РПЛ

    7 ноября, 14:37
    Создатель вручил их лично.

    В конце октября Криштиану Роналду показал часы стоимостью 1,5 млн долларов. Это модель фирмы Franck Muller, она входить в коллекцию Cintree Tourbillon.

    Сейчас Роналду показал новые часы. Jacob – фирма, создавшая эти часы. Модель называется Twin Turbo Furious. Создатель – Джейкоб Арабо. Он выпустил их в разработку еще в 2016 году. Часы можно приобрести только по специальному предзаказу. Всего компания Арабо выпустила 21 экземпляр этих часов. Стоимость каждого – 2 млн долларов.

    Каждая модель таких часов состоит из 832 деталей. Они оснащены однокнопочным хронографом и калькулятором разницы во времени. Арабо подарил их лично Роналду и сказал, что просто был рядом с Криштиану:

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
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      Рейтинг: +70

      googlechromovvkontakte 7 ноября, 15:56

      на эту сумму можно купить игрока РПЛ-----
      Нахрена игрок РПЛ ? По часам можно время смотреть, а от этого игрока какой толк.Еще зарплату будет канючить дармоед. Гы гы

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      Рейтинг: +5333

      Бомбардиръ > googlechromovvkontakte 7 ноября, 16:57

      Чего ты так прилип к РПЛ?) Ностальжи?
      Какое говно твой украинский футбол, что тебе там нечего смотреть, да? Вон последний из тамошних могикан Луческу на днях смылся оттуда)

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      Рейтинг: +967

      Untitled-1 7 ноября, 15:29

      Это ж сколько суторминых можно купить!

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      Рейтинг: +31800

      JTherry > Untitled-1 7 ноября, 15:49

      часики Twin Turbo Furious стоят, как 4000 штук "суторминых", во всей РПЛ гораздо меньше футболистов...)))

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      Рейтинг: +22426

      Cleaner 7 ноября, 14:46

      Так Роналду и сам стоит почти как вся РПЛ!!!...)))

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