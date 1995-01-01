Роналду получил в подарок часы с невероятным ценником: на эту сумму можно купить игрока РПЛ

на эту сумму можно купить игрока РПЛ-----
Нахрена игрок РПЛ ? По часам можно время смотреть, а от этого игрока какой толк.Еще зарплату будет канючить дармоед. Гы гы
В конце октября Криштиану Роналду показал часы стоимостью 1,5 млн долларов. Это модель фирмы Franck Muller, она входить в коллекцию Cintree Tourbillon.
Сейчас Роналду показал новые часы. Jacob – фирма, создавшая эти часы. Модель называется Twin Turbo Furious. Создатель – Джейкоб Арабо. Он выпустил их в разработку еще в 2016 году. Часы можно приобрести только по специальному предзаказу. Всего компания Арабо выпустила 21 экземпляр этих часов. Стоимость каждого – 2 млн долларов.
Каждая модель таких часов состоит из 832 деталей. Они оснащены однокнопочным хронографом и калькулятором разницы во времени. Арабо подарил их лично Роналду и сказал, что просто был рядом с Криштиану:
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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