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  • Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?

Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?

В последнее время «Реалу» почему-то сложно играть против «Райо Вальекано» в дерби. Статистика последних 5 встреч команд во всех турнирах:

  • 3 победы «Реала».
  • Ничья.
  • Победа «Райо».
  • Общий счет в этих матчах – 7:5 в пользу «Реала».

Недавно силу и концентрацию «Райо» выделял и Карло Анчелотти. А в последнем туре испанской Примеры команды сыграли 0:0. Но игра запомнилась больше не действиями на поле, а спорами и столкновениями. В одном из них поучаствовал Винисиус и кипер «Райо» Столе Димитриевски.

Уже в компенсированное время Винисиус подошел к Димитриевски и толкнул его – вратарь упал на газон и получил желтую карточку. Когда Димитриевски поднялся, Винисиус крикнул ему: «Ты и я, выйдем. Ты и я, выйдем». Но Димитриевски не среагировал на его провокацию, а после матча сказал:

«Винисиус — отличный игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом. Это часть игры, не нужно придавать этому значения».

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

Испания. Примера Реал Райо Вальекано Винисиус Димитриевски Столе
Комментарии (3)
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Таврида
1699267540
Винисиус - черный расист, доколе это будут терпеть? Просто посмотреть за кого этот упырь и все активисты BLM топят - пятикратно судимый рецидивист Флойд. Идеология винисиусов и прочих бээлэмовских тварей совершенно ясна - неважно что ты ублюдок, важно что ты - чёрный.
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Karpathian
1699594863
зассал
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Рыло свина
1701535626
макакам всё можно, оборзели твари!
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