Лидер «Реала» предложил сопернику «выйти» во время конфликта. Угадаете его реакцию на провокацию?

В последнее время «Реалу» почему-то сложно играть против «Райо Вальекано» в дерби. Статистика последних 5 встреч команд во всех турнирах:

3 победы «Реала».

Ничья.

Победа «Райо».

Общий счет в этих матчах – 7:5 в пользу «Реала».

Недавно силу и концентрацию «Райо» выделял и Карло Анчелотти. А в последнем туре испанской Примеры команды сыграли 0:0. Но игра запомнилась больше не действиями на поле, а спорами и столкновениями. В одном из них поучаствовал Винисиус и кипер «Райо» Столе Димитриевски.

Уже в компенсированное время Винисиус подошел к Димитриевски и толкнул его – вратарь упал на газон и получил желтую карточку. Когда Димитриевски поднялся, Винисиус крикнул ему: «Ты и я, выйдем. Ты и я, выйдем». Но Димитриевски не среагировал на его провокацию, а после матча сказал:

«Винисиус — отличный игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом. Это часть игры, не нужно придавать этому значения».

Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press