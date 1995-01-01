Винисиус - черный расист, доколе это будут терпеть? Просто посмотреть за кого этот упырь и все активисты BLM топят - пятикратно судимый рецидивист Флойд. Идеология винисиусов и прочих бээлэмовских тварей совершенно ясна - неважно что ты ублюдок, важно что ты - чёрный.
В последнее время «Реалу» почему-то сложно играть против «Райо Вальекано» в дерби. Статистика последних 5 встреч команд во всех турнирах:
- 3 победы «Реала».
- Ничья.
- Победа «Райо».
- Общий счет в этих матчах – 7:5 в пользу «Реала».
Недавно силу и концентрацию «Райо» выделял и Карло Анчелотти. А в последнем туре испанской Примеры команды сыграли 0:0. Но игра запомнилась больше не действиями на поле, а спорами и столкновениями. В одном из них поучаствовал Винисиус и кипер «Райо» Столе Димитриевски.
Уже в компенсированное время Винисиус подошел к Димитриевски и толкнул его – вратарь упал на газон и получил желтую карточку. Когда Димитриевски поднялся, Винисиус крикнул ему: «Ты и я, выйдем. Ты и я, выйдем». Но Димитриевски не среагировал на его провокацию, а после матча сказал:
«Винисиус — отличный игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом. Это часть игры, не нужно придавать этому значения».
Фото: imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press