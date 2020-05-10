Transfermarkt составил список самых дорогих талантов 2004-го. Сычев – в топ-20

Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих молодых талантов до 21 года по данным 2004 года.
Первый в списке 18-летний экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, которого оценили в 37 миллионов евро.
Также в топ-20 попал экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев (10 миллионов евро).
Рейтинг самых дорогих молодых талантов в 2004 году:
1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 18 лет) – 37 миллионов;
2. Хосе Антонио Рейес («Арсенал», 21 год) – 35 миллионов;
3. Фернандо Торрес («Атлетико», 20 лет) – 25 миллионов;
4. Робиньо («Реал», 20 лет) – 22 миллиона;
5. Арьен Роббен («Челси», 20 лет) – 20 миллионов;
6. Криштиану Роналду («МЮ», 19 лет) – 18 миллионов;
7. Карлос Тевес («Бока Хуниорс», 20 лет) – 15 миллионов;
8. Даниэле де Росси («Рома», 21 год) – 14 миллионов;
9. Андрес Иньеста («Барселона», 20 лет) – 12 миллионов;
10. Майкл Эссьен («Лион», 21 год) – 12 миллионов;
18. Дмитрий Сычев («Локомотив», 20 лет) – 10 миллионов.