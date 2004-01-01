Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Transfermarkt составил список самых дорогих талантов 2004-го. Сычев – в топ-20

    Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих молодых талантов до 21 года по данным 2004 года.

    Первый в списке 18-летний экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, которого оценили в 37 миллионов евро.

    Также в топ-20 попал экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев (10 миллионов евро).

    Рейтинг самых дорогих молодых талантов в 2004 году:

    1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 18 лет) – 37 миллионов;

    2. Хосе Антонио Рейес («Арсенал», 21 год) – 35 миллионов;

    3. Фернандо Торрес («Атлетико», 20 лет) – 25 миллионов;

    4. Робиньо («Реал», 20 лет) – 22 миллиона;

    5. Арьен Роббен («Челси», 20 лет) – 20 миллионов;

    6. Криштиану Роналду («МЮ», 19 лет) – 18 миллионов;

    7. Карлос Тевес («Бока Хуниорс», 20 лет) – 15 миллионов;

    8. Даниэле де Росси («Рома», 21 год) – 14 миллионов;

    9. Андрес Иньеста («Барселона», 20 лет) – 12 миллионов;

    10. Майкл Эссьен («Лион», 21 год) – 12 миллионов;

    18. Дмитрий Сычев («Локомотив», 20 лет) – 10 миллионов.

    Источник: Transfermarkt.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76609
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru