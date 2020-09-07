Отец Влашича: «Руни сказал ему: «Никола, продолжай в том же духе, и ты станешь лучшим игроком»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о периоде выступлений сына за «Эвертон».
«Куман очень хотел купить Николу, что стало важным фактором при его переезде в Англию. В дебютном матче за «Эвертон» он сыграл безошибочно. С каждой тренировкой доверие тренера росло. Куман неоднократно заявлял, что не может поверить, что Николе всего 19 лет. Но потом тренера уволили. Новый тренер пришел из молодежной команды и доверял своим игрокам, отправив моего сына на скамейку запасных.
Перед переездом в США Уэйн Руни даже сказал сыну: «Никола, продолжай в том же духе, и ты станешь лучшим игроком». Выступая в России, он только подтверждает эти слова», – сказал Влашич.
- Влашич выступал за «Эвертон» с 2017 по 2019 год.
- Хорватский игрок сыграл в АПЛ 12 матчей.
Источник: Vecernji