Отец Влашича: «Руни сказал ему: «Никола, продолжай в том же духе, и ты станешь лучшим игроком»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о периоде выступлений сына за «Эвертон».

«Куман очень хотел купить Николу, что стало важным фактором при его переезде в Англию. В дебютном матче за «Эвертон» он сыграл безошибочно. С каждой тренировкой доверие тренера росло. Куман неоднократно заявлял, что не может поверить, что Николе всего 19 лет. Но потом тренера уволили. Новый тренер пришел из молодежной команды и доверял своим игрокам, отправив моего сына на скамейку запасных.

Перед переездом в США Уэйн Руни даже сказал сыну: «Никола, продолжай в том же духе, и ты станешь лучшим игроком». Выступая в России, он только подтверждает эти слова», – сказал Влашич.