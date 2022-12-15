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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
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17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
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17:00
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16:58
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
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13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
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13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
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13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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Паулу Соуза - новости
Тренер
Имя
Паулу
Фамилия
Соуза
Команда
Салернитана
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 августа 1970
Статистика
Новости
Статьи
16 февраля
13:00
Экс-тренер сборной Польши возглавил «Салернитану»
15 декабря 2022
15:49
Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
10 июня 2022
09:25
«Фламенго» уволил Соузу спустя полгода после назначения. Он покинул сборную Польши за три месяца до стыков с Россией
28 января 2022
12:23
Крыховяк – об уходе Соузы из сборной Польши: «Поступок низкого уровня. Просто позор»
1
29 декабря 2021
23:28
Фото
Соуза возглавил «Фламенго»
22:34
Официально: Соуза за 3 месяца до игры с Россией покинул сборную Польши. Он заплатил неустойку
3
22:05
Соуза заплатил 300 тысяч и покинул сборную Польши за 3 месяца до матча с Россией (Globo Esporte)
2
27 декабря 2021
01:55
Сборная Польши не хочет отпускать Соузу: «Он выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго»
2
01:13
Соуза ушел из сборной Польши за три месяца до игры с Россией (Николо Скира)
10
25 декабря 2021
12:59
«Интернасьонал» ведет переговоры с тренером сборной Польши Соузой. Матч с Россией – через три месяца
20 декабря 2021
09:41
Тренер сборной Польши Соуза может уйти во «Фламенго» за три месяца до стыка с Россией
2
26 ноября 2021
23:04
Тренер Польши Соуза: «Приход Карпина в сборную России улучшил команду»
3
8 июня 2020
07:58
Тренер «Бордо» Соуза может возглавить «Милан»
13 января 2020
16:29
Главный тренер «Бордо» Соуза подрался со спортивным директором
1
9 марта 2019
06:13
Фото
Соуза стал новым главным тренером «Бордо»
7 марта 2019
11:37
«Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру
25 декабря 2018
20:25
Экс-помощник Капелло в сборной России может возглавить «Рому»
24 сентября 2018
12:38
«Рома» рассматривает экс-тренера «Фиорентины» Соузу на замену Ди Франческо
6 ноября 2017
12:48
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об отставке Каннаваро и назначении Соузы
22 октября 2017
23:01
Источник: «Милан» уволит Монтеллу, его место займет Соуза
3
3 октября 2017
12:39
Соуза и Маццарри могут заменить Монтеллу в «Милане»
29 мая 2017
08:42
Соуза: «Покидаю «Фиорентину» с гордостью»
3
27 мая 2017
09:14
«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера
39
15 мая 2017
22:25
Арустамян: «Зениту» нужны новые лидеры»
5
9 мая 2017
15:25
СМИ: «Зенит» предлагает Соузе трехлетний контракт
32
6 мая 2017
12:21
Пиоли сменит «Интер» на «Фиорентину»
25 апреля 2017
19:11
Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»
8
08:40
«Зенит» может пригласить на место Луческу главного тренера «Фиорентины»
21
20 апреля 2017
18:30
Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза покинет клуб по окончании сезона
2
19 апреля 2017
10:38
Паулу Соуза хочет возглавить «Интер»
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