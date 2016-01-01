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    Сборная Польши не хочет отпускать Соузу: «Он выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго»

    Президент футбольной федерации Польши Збигнев Бонек заявил, что национальная команда не намерена отпускать Паулу Соузу в «Фламенго».

    «Контракт с Соузой составлен очень умно, и не допускает никаких лазеек. Там не прописаны никакие условия для его досрочного расторжения, хоть за полмиллиона евро, хоть за другую сумму.

    Единственный вариант – это добрая воля нашей федерации, и тут Соуза выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго», – цитирует Бонека Sport.pl.

    • Польша 24 марта сыграет с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Соуза возглавляет сборную с января 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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