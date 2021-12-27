Сборная Польши не хочет отпускать Соузу: «Он выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго»

Президент футбольной федерации Польши Збигнев Бонек заявил, что национальная команда не намерена отпускать Паулу Соузу в «Фламенго».
«Контракт с Соузой составлен очень умно, и не допускает никаких лазеек. Там не прописаны никакие условия для его досрочного расторжения, хоть за полмиллиона евро, хоть за другую сумму.
Единственный вариант – это добрая воля нашей федерации, и тут Соуза выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго», – цитирует Бонека Sport.pl.
- Польша 24 марта сыграет с Россией в стыках отбора ЧМ-2022.
- Соуза возглавляет сборную с января 2021 года.
Соуза ушел из сборной Польши за три месяца до игры с Россией (Николо Скира)
Источник: «Спорт-Экспресс»