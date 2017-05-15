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    Арустамян: «Зениту» нужны новые лидеры»

    Спортивный телекомментатор Нобель Арустамян поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне. По мнению Арустамяна, питерскому клубу требуются новые лидеры.

    «Паулу Соуза еще в прошлом году входил в список кандидатов главного тренера «Зенита». Очень хороший тренер, молод, амбициозен, очень жаден до побед. Конечно, при любом тренере «Зениту» нужно обновление. Неизвестно будущее Данни. Нужны новые лидеры. Требуется работа на трансферном рынке», – сказал Арустамян.

    «Зенит» за два тура до конца чемпионата располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

    Источник: Спорт FM

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    15.05.2017 22:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 16 мая 2017, 10:28

      Зениту нужно спустится с небес на землю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > 3a zenit 16 мая 2017, 18:17

      самый большой денежный мешок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      alSm 15 мая 2017, 23:56

      Руководству клуба перестройку нужно делать в команде.. разогнать половину управленцев, пересмотреть селекционную политику, политику развития молодежи, нанять нормального трннера и дать ему возможность выстроить крепкую команду, а не под давленинм требовать суперрезультата здесь и сейчас.. ну и конечно же разогнать полсостава к чертям! И начать с Кокорина.. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОДАЙТЕ КОКОРИНА!!

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 15 мая 2017, 23:16

      Для начала повысят цену на газ

      -2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 мая 2017, 22:37

      Хочет сказать, что Зениту ещё один стадион нужно построить, чтоб на новых Халков золотого песка намыть.

      0
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