Арустамян: «Зениту» нужны новые лидеры»

Спортивный телекомментатор Нобель Арустамян поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне. По мнению Арустамяна, питерскому клубу требуются новые лидеры.

«Паулу Соуза еще в прошлом году входил в список кандидатов главного тренера «Зенита». Очень хороший тренер, молод, амбициозен, очень жаден до побед. Конечно, при любом тренере «Зениту» нужно обновление. Неизвестно будущее Данни. Нужны новые лидеры. Требуется работа на трансферном рынке», – сказал Арустамян.

«Зенит» за два тура до конца чемпионата располагается на третьей строчке в турнирной таблице.