«Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об отставке Каннаваро и назначении Соузы

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Фабио Каннаваро. Сообщается, что 44-летний специалист подал заявление по собственному желанию еще полтора месяца назад. На посту рулевого команды итальянца сменит экс-главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза.

По информации местных СМИ, Каннаваро возглавит «Гуанчжоу Эвергранд», завоевавшего в завершившемся сезоне свой седьмой чемпионский титул подряд, который недавно покинул Луис Фелипе Сколари.

Напомним, за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступают такие известные игроки, как полузащитник Аксель Витсель и нападающий Пато.