СМИ: «Зенит» предлагает Соузе трехлетний контракт

Уже много лет люблю итальянский футбол, но очень не хочется видеть именно этого тренера в Зените, если у него есть предложение из Дортмунда,уж лучше-туда, не понимаю как в Италии можно так поставить оборону,что пропускать столько голов и имея таких интересных игроков атаки(Калинич, Бернардески) забивать настолько мало. Получается этот тренер ни сделал нигде шага вперед,может как обыграть всех,так и проиграть каждому, в Зените это и без него умеют. Так что именно этому тренеру я бы не предложил контракт в команде которая ставит цели победы в чемпионате, так как пока никакого прогресса я в нем не вижу, тем более сразу на три года, не устали еще бонусы выплачивать видимо в Газпроме.
«Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы. По информации источника, петербуржцы предлагают 46-летнему специалисту соглашение сроком на три года.
Сообщается, что главным претендентом на португальца является дортмундская «Боруссия».
Как стало известно ранее, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу будет отправлен в отставку по завершении нынешнего сезона.