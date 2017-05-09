СМИ: «Зенит» предлагает Соузе трехлетний контракт

«Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы. По информации источника, петербуржцы предлагают 46-летнему специалисту соглашение сроком на три года.

Сообщается, что главным претендентом на португальца является дортмундская «Боруссия».

Как стало известно ранее, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу будет отправлен в отставку по завершении нынешнего сезона.