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    СМИ: «Зенит» предлагает Соузе трехлетний контракт

    «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы. По информации источника, петербуржцы предлагают 46-летнему специалисту соглашение сроком на три года.

    Сообщается, что главным претендентом на португальца является дортмундская «Боруссия».

    Как стало известно ранее, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу будет отправлен в отставку по завершении нынешнего сезона.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.05.2017 15:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +94

      alex ni 10 мая 2017, 11:14

      Уже много лет люблю итальянский футбол, но очень не хочется видеть именно этого тренера в Зените, если у него есть предложение из Дортмунда,уж лучше-туда, не понимаю как в Италии можно так поставить оборону,что пропускать столько голов и имея таких интересных игроков атаки(Калинич, Бернардески) забивать настолько мало. Получается этот тренер ни сделал нигде шага вперед,может как обыграть всех,так и проиграть каждому, в Зените это и без него умеют. Так что именно этому тренеру я бы не предложил контракт в команде которая ставит цели победы в чемпионате, так как пока никакого прогресса я в нем не вижу, тем более сразу на три года, не устали еще бонусы выплачивать видимо в Газпроме.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2017, 20:24

      очередной бред от Дюкова и Митрофанушки

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Garrincha58 10 мая 2017, 13:13

      Делать всё равно что то нужно, а не ошибается только тот кто ничего не делает.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 мая 2017, 19:07

      По ходу к этому шло,
      Вот и время пришло.
      Есть шанс у Лучески тихо без звона
      Добраться до лиги чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 мая 2017, 19:02

      А кто подскажет? Сколько на Терек народа пришло?

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      Рейтинг: +3136

      m40 > filosof sparty 9 мая 2017, 22:06

      Вроде около 30к, сколько и было выпущено билетов на второй матч. Вообще мне не понятна идея этих тестовых матчей. Обычно на первый матч очень много приходит людей любопытства ради, а потом по нисходящей. А тут может уже и не будет аншлага

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 18:58

      Если так произойдет-глупость,Луческу хороший тренер,дайте ему время,построит новую команду

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      Рейтинг: +709

      monser08 > Mahone 10 мая 2017, 13:15

      Берите себе , может у вас чё построит?

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 9 мая 2017, 17:30

      А сколько было разговоров от питерских в начале сезона? Луческу иначе как "Мистер" не величали! Все гордились, какой специалист приехал!
      Ну и где ваша гордость, бомжики? Ушла в офшоры вместе с половиной школьного и медицинского бюжета Крестовского?

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > 3a zenit 9 мая 2017, 18:16

      На каких костях, полудурок? Вы же вечно такие - сначала понтов немеряно, а потом как голой жопой в лужу садитесь, так все вокруг виноваты

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      Рейтинг: +10

      ХАЛА_МАДРИД!!! > 3a zenit 9 мая 2017, 18:21

      Зенит умер?

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 мая 2017, 17:21

      Зачем на 3 года? Через год будут искать другого тренера, но за 2 года отходные придется платить! Хотя деньги не свои!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2017, 17:17

      Агент ФИФА Дмитрий Селюк поделился своим мнением относительно будущего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

      — Я изначально говорил, что назначение Луческу — большая ошибка. Он был под крылом у Рината Ахметова, не Луческу сделал «Шахтер», клуб сделал владелец. В Донецке система идет от президента, а на тренере замыкается далеко не все. История с Луческу в «Зените» напоминает историю с Ван Стее. Он ведь тоже поработал в «Шахтере», потом почувствовал себя великим, пришел в Голландию, взял команду и вылетел во вторую лигу. А потом его позвали в Петербург, где он вообще ничего не сделал. Нет молодежи, «Зенит»-2 борется за выживание в ФНЛ. В ситуации с Луческу дело даже не в результате. Посмотрите как команда играла с «Анжи», потом открыла с позором новый стадион, а теперь еще «Терек». Если не убрать Луческу, многие болельщики отвернуться от клуба. Эти вымученные очки, победы, постоянные жалобы на судей, поля. Он говорит, кстати, в Украине лучше. Так пусть едет в Украину, возьмет «Черноморец» и сделает его чемпионом! А «Зенит» может тренировать и врач. Ниже третьего места они все равно не опустятся. Тоже самое с «Шахтером». Луческу, Попеску — любой тренер придет в Донецк, но ниже второго места команда не окажется. Такие как Луческу выбирают огромные бюджеты, умничают. Его отставка не только напрашивается. Это отставка уже написана огромными буквами на Московском вокзале. В расписание поездов все отменено, остался только один — из Санкт-Петербург в Бухарест специально для Луческу. Время Луческу прошло, он должен это понимать. Конечно, он хочет зацепить еще несколько миллионов по дороге на пенсию. Луческу, кажется, даже не пытается исправить ситуацию. Включает дурака, делает вид, что не понимает русский язык. Яя Туре за полтора года его выучил, играя в Украине, и до сих пор хорошо говорит. Тренера должны уважать в команде, а как уважать, когда он все время жалуется на все подряд, — цитирует Селюка «Спорт День за Днем».

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 16:54

      зенит пошёл искать в италии тренеров, ну пусть возьмут, всё равно лучше будет чем щас

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > ZenitGunner 9 мая 2017, 19:27

      Поверим, так как не верить болельщику нынешней команды этого кандидата нет оснований.

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 9 мая 2017, 16:43

      Тренерские достижения не ахти .Зачем он вообще нужен?, чтоб Зенит болтался, как фиалки на 8 месте .

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