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Главный тренер «Бордо» Соуза подрался со спортивным директором

13 января 2020, 16:29
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После матча с «Лионом» главный тренер «Бордо» Паулу Соуза подрался со спортивным директором клуба Эдуардо Масией, сообщает Get French Football News со ссылкой на Girondinfos.

В субботу «Бордо» дома проиграл «Лиону» (1:2) в матче 20-го тура Лиги 1, после чего между Соузой и Масией произошел конфликт. У сотрудников клуба возникли разногласия по теме трансферной работы клуба.

Соуза считает, что «Бордо» недостаточно амбициозен на рынке, а также оказался недоволен готовностью руководства клуба продавать нужных ему игроков.

  • После 20 туров «Бордо» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.
  • 49-летний Соуза возглавляет клуб с марта 2019 года.

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Бордо Соуза Паулу
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