Главный тренер «Бордо» Соуза подрался со спортивным директором

После матча с «Лионом» главный тренер «Бордо» Паулу Соуза подрался со спортивным директором клуба Эдуардо Масией, сообщает Get French Football News со ссылкой на Girondinfos.

В субботу «Бордо» дома проиграл «Лиону» (1:2) в матче 20-го тура Лиги 1, после чего между Соузой и Масией произошел конфликт. У сотрудников клуба возникли разногласия по теме трансферной работы клуба.

Соуза считает, что «Бордо» недостаточно амбициозен на рынке, а также оказался недоволен готовностью руководства клуба продавать нужных ему игроков.