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    Главный тренер «Бордо» Соуза подрался со спортивным директором

    После матча с «Лионом» главный тренер «Бордо» Паулу Соуза подрался со спортивным директором клуба Эдуардо Масией, сообщает Get French Football News со ссылкой на Girondinfos.

    В субботу «Бордо» дома проиграл «Лиону» (1:2) в матче 20-го тура Лиги 1, после чего между Соузой и Масией произошел конфликт. У сотрудников клуба возникли разногласия по теме трансферной работы клуба.

    Соуза считает, что «Бордо» недостаточно амбициозен на рынке, а также оказался недоволен готовностью руководства клуба продавать нужных ему игроков.

    • После 20 туров «Бордо» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.
    • 49-летний Соуза возглавляет клуб с марта 2019 года.

    Источник: Get French Football News

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    13.01.2020 16:29
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