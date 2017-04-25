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  • «Зенит» может пригласить на место Луческу главного тренера «Фиорентины»

«Зенит» может пригласить на место Луческу главного тренера «Фиорентины»

25 апреля 2017, 08:40
21

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза попал в сферу интересов «Зенита». Сообщается, что португальский специалист привлекает руководство сине-бело-голубых умением работать с командами без существенных изменений состава, а также способностью находить неординарные решения.

По информации источника, петербургский клуб в ближайшее время начнет переговоры с 46-летним тренером.

Ранее стало известно, что Соуза покинет команду из Флоренции по окончании сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Фиорентина Зенит Соуза Паулу
Комментарии (21)
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KEnZO_RUS
1493099154
Странные наши руководители команд, хотят что бы пришел новый тренер и сразу команда стала чемпионом
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Аид666
1493101482
лучше бы Семаку дали шанс, как Зидану...
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Байкал-Сибирь
1493104283
Много хотят да на хер вскочат
Ответить
cska-62
1493110637
А как же Слуцкий? Общественность требует Слуц-ко-го!!!
Ответить
Павелий
1493113658
Очередное бездарное вливание денег?
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Обер-КанцлерЪ
1493116185
Уж лучше бы Семаку дали порулить, он готов!
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евгений сергеевичч
1493117514
да не чего он не сделает, так как клуб походу сменил свой курс и больше не собирается тратить мешки денег на футболистов типо халка, витселя и гарсии, а так как в клубе нет четкой отлаженной системы хорошей селекции и управления командой становится очевидно что ближайшие годы зенит перестанет вести борьбу за чемпионство. Луческу это его единственная надежда, так как человек умеет работать в условиях ограниченных ресурсов, в случае его увольнения ситуация только ухудшится
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Тератрон
1493128457
Паулу Соуза придет в Зенит только при условии покупки топовых игроков,добиться трофеев с нынешним составом Зенита невозможно.
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Мудрый Каа
1493133579
Им тренер "ГазМяса" нужен.
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shinnik
1493139198
Да не может уже ничего наш..ваш..похрен чей Зенит.. Надо ..ща..а,!дестрктуризоваться...ффуф..
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