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    «Зенит» может пригласить на место Луческу главного тренера «Фиорентины»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза попал в сферу интересов «Зенита». Сообщается, что португальский специалист привлекает руководство сине-бело-голубых умением работать с командами без существенных изменений состава, а также способностью находить неординарные решения.

    По информации источника, петербургский клуб в ближайшее время начнет переговоры с 46-летним тренером.

    Ранее стало известно, что Соуза покинет команду из Флоренции по окончании сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФАН

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    25.04.2017 08:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:53

      Да не может уже ничего наш..ваш..похрен чей Зенит..
      Надо ..ща..а,!дестрктуризоваться...ффуф..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:19

      Им тренер "ГазМяса" нужен.

      1
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      Рейтинг: +3

      Тератрон 25 апреля 2017, 16:54

      Паулу Соуза придет в Зенит только при условии покупки топовых игроков,добиться трофеев с нынешним составом Зенита невозможно.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 16:39

      Верните Спаллети!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 16:38

      Ничего не измениться!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 25 апреля 2017, 14:55

      А нафига слуцкий учил ПОРЕБРИК, ПАРАДНАЯ, ГДЕ СДАТЬ СТЕКЛОТАРУ?

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 апреля 2017, 13:51

      да не чего он не сделает, так как клуб походу сменил свой курс и больше не собирается тратить мешки денег на футболистов типо халка, витселя и гарсии, а так как в клубе нет четкой отлаженной системы хорошей селекции и управления командой становится очевидно что ближайшие годы зенит перестанет вести борьбу за чемпионство. Луческу это его единственная надежда, так как человек умеет работать в условиях ограниченных ресурсов, в случае его увольнения ситуация только ухудшится

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2017, 13:34

      Паулу Соуза придет в Зенит только в том случае если команда попадет в ЛЧ но это под очень большим вопросом ЦСКА имеет запас в 1 ачко и играть им только со Спартаком, а Зениту два очень сложных матча с Краснодаром и с Локо и поэтому Зенит скорее всего пролетит второй год мимо ЛЧ что не есть хорошо поэтому не стоит приглашать Соузу, а пригласить перспективный дуэт Карпин-Юран и легионера который выиграет этот цирк-шапито

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 апреля 2017, 13:29

      Уж лучше бы Семаку дали порулить, он готов!

      3
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 25 апреля 2017, 12:47

      Очередное бездарное вливание денег?

      1
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