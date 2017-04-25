«Зенит» может пригласить на место Луческу главного тренера «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза попал в сферу интересов «Зенита». Сообщается, что португальский специалист привлекает руководство сине-бело-голубых умением работать с командами без существенных изменений состава, а также способностью находить неординарные решения.

По информации источника, петербургский клуб в ближайшее время начнет переговоры с 46-летним тренером.

Ранее стало известно, что Соуза покинет команду из Флоренции по окончании сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Фиорентина» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.