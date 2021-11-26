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    Тренер Польши Соуза: «Приход Карпина в сборную России улучшил команду»

    Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза высказался о сопернике по полуфиналу стыков за место на чемпионате мира-2022. Поляки сыграют с Россией.

    «Приход в сборную России нового тренера сделал команду лучше. У них есть хорошие игроки. У нас есть время на подготовку и правильные решения», – сказал португалец.

    • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
    • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
    • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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    Источник: Polsat Sport

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    26.11.2021 23:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4752

      Semenycch 1 час назад

      Сделал лучше? Ой, можно поподробнее? В чем именно лучше?

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