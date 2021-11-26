Тренер Польши Соуза: «Приход Карпина в сборную России улучшил команду»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза высказался о сопернике по полуфиналу стыков за место на чемпионате мира-2022. Поляки сыграют с Россией.

«Приход в сборную России нового тренера сделал команду лучше. У них есть хорошие игроки. У нас есть время на подготовку и правильные решения», – сказал португалец.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта.

Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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