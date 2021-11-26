Карпин: «Не буду против, если кто-то деньгами мотивирует сборную России на стыки за ЧМ-2022»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против, чтобы игроки получили финансовую мотивацию на стыковые матчи за место на ЧМ-2022. В полуфинале россияне примут Польшу.

«Если кто-то захочет стимулировать [премиальными], я против не буду. Если меценат захочет мотивировать футболистов деньгами – ну, окей», – сказал Карпин.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта.

Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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