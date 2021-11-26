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  • Карпин: «Не буду против, если кто-то деньгами мотивирует сборную России на стыки за ЧМ-2022»

Карпин: «Не буду против, если кто-то деньгами мотивирует сборную России на стыки за ЧМ-2022»

26 ноября 2021, 22:15
49

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против, чтобы игроки получили финансовую мотивацию на стыковые матчи за место на ЧМ-2022. В полуфинале россияне примут Польшу.

«Если кто-то захочет стимулировать [премиальными], я против не буду. Если меценат захочет мотивировать футболистов деньгами – ну, окей», – сказал Карпин.

  • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
  • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
  • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

Черчесов: «Готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к Польше»

Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»

Источник: «Р-Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (49)
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ВАСЯ КАСКИН
1637954459
е бат ь! это главный тренер! не ожидал! а этим ублюдкам денюжек мало? этим ублюдкам мало чести за флаг страны выступать? эта сборная давно пала в глазах, а теперь валера иди и ты на х у й!
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sobaka120982
1637954514
Этих жлобов и миллиардеров ещё и мотивировать нужно? В советское время играли за страну
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general.lizyukov
1637956767
А за честь страны уже никак? Без бабла не можете?
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Garrincha58
1637960967
этот опять развёл клоунаду давайте клич по ТВ для сбора денег нашим кривоногим миллионерам может пенсионеры им тогда помогут
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1637980789
Валера, поменьше спеси. Угомонись и подай прошение об отставке.
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prtcs
1637985594
Как он после этих слов может исполнять обязанности главного тренера. На этом уровне надо головой думать, а не головкой.
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sochi-2013
1637988366
Ох, уел!!!!!!!!!!!!!! Еще и издевается, позорник.
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GoLenaStop
1637990173
А, не получается играть в футбол - идите в ЖКХ по месту рождения , со своими граблями, мётлами и лопатами. З/п - от 24 тыс.руб. + полный соц.пакет и мивина на ужин от спонсора. Сделаем нашу страну чище! Удачи, дармоеды!
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vladimir-7
1637994511
Карп, а что РФС перестал платить футболистам сборной зарплату, из-за которой они так рвутся туда играть или ты себе всё забираешь?
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Taps
1637998595
ЛУКОЙЛ, дай им денег, чтобы мы их никогда больше не видели и Карпушу в придачу.
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