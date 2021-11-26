Карпин: «Не буду против, если кто-то деньгами мотивирует сборную России на стыки за ЧМ-2022»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против, чтобы игроки получили финансовую мотивацию на стыковые матчи за место на ЧМ-2022. В полуфинале россияне примут Польшу.
«Если кто-то захочет стимулировать [премиальными], я против не буду. Если меценат захочет мотивировать футболистов деньгами – ну, окей», – сказал Карпин.
- Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
- Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
- Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.
Черчесов: «Готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к Польше»
Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»
Источник: «Р-Спорт»