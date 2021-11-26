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    Карпин: «Не буду против, если кто-то деньгами мотивирует сборную России на стыки за ЧМ-2022»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против, чтобы игроки получили финансовую мотивацию на стыковые матчи за место на ЧМ-2022. В полуфинале россияне примут Польшу.

    «Если кто-то захочет стимулировать [премиальными], я против не буду. Если меценат захочет мотивировать футболистов деньгами – ну, окей», – сказал Карпин.

    • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
    • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
    • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    26.11.2021 22:15
    Комментарии26
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      Рейтинг: +10

      poiji09 2 минуты назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

      0
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      Рейтинг: +10147

      alex1951 5 минут назад

      Карпуша так шутит......
      Бстановка нервозная вокруг подготовки сборной.
      Пресса все чаще пургу гонит ,вспоминая Дрочиллу и Чабана,
      что совсем не адекватно воспринимается Валерой....все ,как назло....
      Ну он и решил похохмить.....более того ,если Польша и все дела ......так нет же....там другой дуэт на подходе....

      0
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      Рейтинг: +2166

      Бриг 23 минуты назад

      За деньги любой сыграет. А ты попробуй за патриотические миллионы руб.

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      Рейтинг: +15129

      Garrincha58 41 минуту назад

      этот опять развёл клоунаду давайте клич по ТВ для сбора денег нашим кривоногим миллионерам может пенсионеры им тогда помогут

      1
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      Рейтинг: +5271

      GoldPlayFIFARus9 44 минуты назад

      Какие же там должны быть деньги, чтобы долларовых миллионеров на майбахах за мотивировать?

      2
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      Рейтинг: +10147

      alex1951 > GoldPlayFIFARus9 1 минуту назад

      Каждому по ,,ЛАДЕ,,.........
      Патриотично.....
      Что то не так?)))))

      0
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      Рейтинг: +10701

      BRO_football 49 минут назад

      Сомневаюсь, что финансовая мотивация поможет. Пообещай им хоть по миллиону рублей за победу над той же Польшей, то всё равно не выиграют. Просто потому что не умеют, не хватает опыта и умений

      0
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      Рейтинг: +14617

      paracetamol 52 минуты назад

      Взяточник. Бабло гоните, а то прос.рем!

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      Рейтинг: +1757

      B.G. 54 минуты назад

      У наших футболистиков - миллионеров, разве денег мало?

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      Рейтинг: +1951

      upiter622 1 час назад

      Вот идиот!

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      Рейтинг: +14127

      KLIM777 1 час назад

      Пусть тот, кто обещал сборной Хорватии пол джипу, если обыграют англичан в отбору на ЕВРО-2008))

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