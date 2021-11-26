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  • Черчесов: «Готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к Польше»

Черчесов: «Готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к Польше»

26 ноября 2021, 21:56
12

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов готов к общению со своим преемником Валерием Карпиным. Стороны могут обсудить подготовку к ближайшему матчу.

– Раньше Карпин избегал вопросов о вас, а теперь готов встретиться и обсудить подготовку к Польше. Если поступит предложение, вы согласитесь?

– Почему он их избегал, это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру – кто бы он ни был.

  • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
  • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
  • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (12)
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vladik12
1637953061
А можно не надо?
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mutabor0992
1637955966
У тебя был шанс...Ты его проунитазил,усатое чмо!!!!
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VVM1964
1637956583
Думаю надо встретится - пусть расскажет как играть не надо )))
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vmonomah17
1637957537
Черчесрв: "Валера, ставь впереди дзюбу и пусть все навешивают на него. Чего-нить и отлетит от головы в ворота!"
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vladik12
1637958501
Пусть Валера встретится, послушает и сделает наоборот.
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Валерий2705
1637965560
Усатый то научит) по его наблюдениям, надо Габулова в сборную возвращать, с мангалом то никто лучше не обращается, а что ещё делать после поражений? Только отмазки за шашлыками придумывать.
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vovan55
1637966694
видать кормушка до сих пор манет котяру...никак не уймётся...
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Vitaga
1637977843
а чего только Карпину ? посоветуй лучше Клоппу или Моуру. ну или Зидану)) самомнения усатому физруку не занимать
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Dr.Metal
1637988205
Эх и незаменимый чебан, так и хочет остаться значимым и быть навиду. Да любой уважающий себя тренер, ни ща что не спросит у него совета
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R_a_i_n
1637995483
Павлин не уймется.
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