Черчесов: «Готов встретиться с Карпиным и обсудить подготовку к Польше»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов готов к общению со своим преемником Валерием Карпиным. Стороны могут обсудить подготовку к ближайшему матчу.

– Раньше Карпин избегал вопросов о вас, а теперь готов встретиться и обсудить подготовку к Польше. Если поступит предложение, вы согласитесь?

– Почему он их избегал, это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру – кто бы он ни был.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта.

Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.

Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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