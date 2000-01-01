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    Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итог жеребьевки стыковых матчей за места на чемпионате мира-2022. В полуфинале россияне встретятся с Польшей.

    «Доволен ли жеребьевкой? Ни плохой, ни хороший результат. Нормальный, но могло быть хуже или лучше. Это же только на бумаге. Матчи же будут только через четыре месяца. Всe может поменяться и у нас, и у сборных, против которых нам играть.

    Перенос тура в РПЛ? Хочется поблагодарить лигу и клубы, что пошли навстречу. Понимаю, что не так это просто. В данной ситуации нам любой день, я не говорю про три-пять дней, важен. Мы только за перенос. Это не гарантия успеха, потому что никто не может ничего гарантировать. Другие страны тоже идут на это для подготовки», – сказал Карпин.

    • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
    • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
    • Россия последний раз пропускала ЧМ в 2010 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12566

      житель СПб 55 минут назад

      Вот это уже будет всерьез. И будет реальная проверка тренерских талантов Карпина. Пока мне понравился только матч с Кипром.

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      Рейтинг: +6204

      vladik12 > житель СПб 16 минут назад

      И то только второй тайм.

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