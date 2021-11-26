Карпин: «Спасибо РПЛ и клубам за перенос мартовского тура. Но это не гарантия успеха»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итог жеребьевки стыковых матчей за места на чемпионате мира-2022. В полуфинале россияне встретятся с Польшей.

«Доволен ли жеребьевкой? Ни плохой, ни хороший результат. Нормальный, но могло быть хуже или лучше. Это же только на бумаге. Матчи же будут только через четыре месяца. Всe может поменяться и у нас, и у сборных, против которых нам играть.

Перенос тура в РПЛ? Хочется поблагодарить лигу и клубы, что пошли навстречу. Понимаю, что не так это просто. В данной ситуации нам любой день, я не говорю про три-пять дней, важен. Мы только за перенос. Это не гарантия успеха, потому что никто не может ничего гарантировать. Другие страны тоже идут на это для подготовки», – сказал Карпин.