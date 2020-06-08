Тренер «Бордо» Соуза может возглавить «Милан»

«Милан» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Бордо» Паулу Соузы.

По информации Tuttomercatoweb, назначение 49-летнего специалиста – это альтернатива для итальянского клуба, если сорвутся переговоры с Ральфом Рангником.

Португалец уже имеет опыт работы в Серии А – с 2015 по 2017 год он возглавлял «Фиорентину».