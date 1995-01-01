Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Тренер «Бордо» Соуза может возглавить «Милан»

    «Милан» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Бордо» Паулу Соузы.

    По информации Tuttomercatoweb, назначение 49-летнего специалиста – это альтернатива для итальянского клуба, если сорвутся переговоры с Ральфом Рангником.

    Португалец уже имеет опыт работы в Серии А – с 2015 по 2017 год он возглавлял «Фиорентину».

    • Соуза тренирует «Бордо» с марта 2019 года.
    • «Милан» в Серии А идет на седьмом месте.
    • Сейчас с командой работает Стефано Пиоли.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Портал с трансферными новостями по итальянским, европейским и южноамериканским командам. Подписчиков в твиттере – более 120 тысяч.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76869
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru