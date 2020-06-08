Тренер «Бордо» Соуза может возглавить «Милан»

«Милан» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Бордо» Паулу Соузы.
По информации Tuttomercatoweb, назначение 49-летнего специалиста – это альтернатива для итальянского клуба, если сорвутся переговоры с Ральфом Рангником.
Португалец уже имеет опыт работы в Серии А – с 2015 по 2017 год он возглавлял «Фиорентину».
- Соуза тренирует «Бордо» с марта 2019 года.
- «Милан» в Серии А идет на седьмом месте.
- Сейчас с командой работает Стефано Пиоли.
Источник: Tuttomercatoweb
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