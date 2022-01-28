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    Крыховяк – об уходе Соузы из сборной Польши: «Поступок низкого уровня. Просто позор»

    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскритиковал главного тренера «Фламенго» Паулу Соузу за решение покинуть сборную Польши за три месяца до матча с Россией.

    «Это низкого уровня поступок. Его решение будет вызывать отвращение еще долгие годы. Это просто позор. Кажется, многие футболисты в команде были рады, что Соуза ушел.

    У нас с ним не было необходимого контакта. Это было видно со стороны. Его уход пойдет команде на пользу», – сказал Крыховяк.

    • Соуза работал в Польше с января по декабрь 2021 года.
    • 24 марта Польша сыграет с Россией в полуфинальном стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
    • У национальной команды по-прежнему нет тренера.

    Крыховяк – о новом тренере сборной Польши: «Навалка – лучший кандидат»

    Источник: Sport24

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