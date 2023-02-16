Экс-тренер сборной Польши возглавил «Салернитану»

«Салернитана» объявила о назначении Паулу Соузы на пост главного тренера.

Стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления на два года в случае сохранения прописки в Серии А.

52-летний португалец сменил уволенного Давиде Николу.

«Салернитана» идет на 16-м месте в таблице Серии А, набрав 21 очко в 22 турах.

Соуза до лета возглавлял «Фламенго», а до этого работал в сборной Польши.

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