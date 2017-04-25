Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза не стал комментировать информацию, связывающую его с переходом в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что специалист входит в расширенный список кандидатов на возможную замену Мирчи Луческу.

«Зенит»? Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу», – сказал Соуза.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» не намерена продлевать соглашение с Соузой, которое истекает в конце текущего сезона.