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  • Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»

Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»

25 апреля 2017, 19:11
8

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза не стал комментировать информацию, связывающую его с переходом в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что специалист входит в расширенный список кандидатов на возможную замену Мирчи Луческу.

«Зенит»? Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу», – сказал Соуза.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» не намерена продлевать соглашение с Соузой, которое истекает в конце текущего сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Зенит Луческу Мирча Соуза Паулу
Комментарии (8)
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shinnik
1493138070
мнеб позвонили,яб тоже с перепугу обсерился...
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Йогурт Мэн
1493138154
довольно резко ответил) а вообще, староват по логике великого бессмертного Геннадия Орлова. не подходит! оставьте меня, я вовсе не ною. мне всё нравится)
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Serjoga
1493138313
А что Фиорентина выиграла под его руководством?
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Asbjorn
1493138674
соузу в европейские клубы сватают,причем не плохие,а зениту нужен Семак
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KingRey21
1493146867
лучше бы своего кого-нибудь пригласили,хотя нашим те же деньги платят,а толку 0
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tambovchanin
1493149371
чего добился соуза этот,интересно бы посмотреть на раньери
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David_Fio
1493180798
Да не стесняйся, Павлик!
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