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    Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза не стал комментировать информацию, связывающую его с переходом в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что специалист входит в расширенный список кандидатов на возможную замену Мирчи Луческу.

    «Зенит»? Не комментирую! Извините, не отвечу даже на один вопрос. А если вы хотите взять у меня интервью, обратитесь в нашу пресс-службу», – сказал Соуза.

    Ранее стало известно, что «Фиорентина» не намерена продлевать соглашение с Соузой, которое истекает в конце текущего сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 19:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 26 апреля 2017, 07:26

      Да не стесняйся, Павлик!

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 25 апреля 2017, 22:42

      чего добился соуза этот,интересно бы посмотреть на раньери

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 25 апреля 2017, 22:01

      лучше бы своего кого-нибудь пригласили,хотя нашим те же деньги платят,а толку 0

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 апреля 2017, 19:44

      соузу в европейские клубы сватают,причем не плохие,а зениту нужен Семак

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2017, 19:38

      А что Фиорентина выиграла под его руководством?

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 25 апреля 2017, 19:35

      довольно резко ответил)

      а вообще, староват по логике великого бессмертного Геннадия Орлова.
      не подходит!

      оставьте меня, я вовсе не ною. мне всё нравится)

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:34

      мнеб позвонили,яб тоже с перепугу обсерился...

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