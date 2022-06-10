«Фламенго» уволил Соузу спустя полгода после назначения. Он покинул сборную Польши за три месяца до стыков с Россией

Португалец Пaулу Сoуза уволен из «Фламенго», сообщает пресс-служба клуба.
В декабре 2021 года Соза перешел в бразильский клуб из сборной Польши за три месяца до стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.
Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк после этого заявил: «Это низкого уровня поступок. Его решение будет вызывать отвращение еще долгие годы. Это просто позор».
- Польша автоматически прошла Россию в стыках ЧМ-2022.
- Команду Валерия Карпина отстранили от международных соревнований.
- Польша в итоге вышла на чемпионат мира.
Источник: твиттер «Фламенго»