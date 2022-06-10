«Фламенго» уволил Соузу спустя полгода после назначения. Он покинул сборную Польши за три месяца до стыков с Россией

Португалец Пaулу Сoуза уволен из «Фламенго», сообщает пресс-служба клуба.

В декабре 2021 года Соза перешел в бразильский клуб из сборной Польши за три месяца до стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк после этого заявил: «Это низкого уровня поступок. Его решение будет вызывать отвращение еще долгие годы. Это просто позор».