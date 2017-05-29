Соуза: «Покидаю «Фиорентину» с гордостью»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза подтвердил, что покидает свой пост. Команда неудачно провела сезон, заняв по его итогам лишь восьмую строчку в турнирной таблице Серии А.

«Я бы хотел выразить благодарность всем футболистам, которые ежедневно работали с желанием преодолеть себя, побеждать в каждом матче. Я старался сделать все возможное, чтобы «Фиорентина» побеждала в каждой встрече.

Могу сказать, что покидаю этот клуб с гордостью. Мы всегда стремились выигрывать, но, к сожалению, потеряли слишком много очков против команд, которые были слабее нас. С другой стороны, иногда мы выигрывали матчи не совсем заслуженно.

Я отдавался «Фиорентине» полностью. Причины поражений? Возможно, мне не удалось передать им всю свою энергию и страсть к футболу», – приводит слова Соузы Sky Sport Italia.

Напомним, что португальский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Зенита».