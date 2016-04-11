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  • Агаларова обвиняют в получении взяток. «Динамо» будет сотрудничать с Жорже Мендешем. Дайджест событий дня

Агаларова обвиняют в получении взяток. «Динамо» будет сотрудничать с Жорже Мендешем. Дайджест событий дня

«Ювентус» и «Зенит» интересовались Паулу Соузой

Действующие чемпионы Италии и России активно прорабатывали варианты с приглашением нынешнего главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы. Бывший вратарь итальянской сборной, а ныне – эксперт телеканала Mediaset Джованни Галли рассказал, что представители «Ювентуса» контактировали с португальским специалистом примерно месяц назад на случай трудностей переговоров о новом контракте с нынешним тренером Аллегри. Что касается «Зенита», то об интересе санкт-петербургского клуба к Соузе также нередко появляются слухи в итальянской прессе.

«Зенит» присматривает трех футболистов из итальянского чемпионата

Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее присутствовал на матче 32-го тура Серии А между «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:0) и понаблюдал за тремя футболистами. Два из них – Йосип Иличич и Никола Калинич – выступают за флорентийский клуб, а Петр Зелински – объект интереса также «Фиорентины», «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса» – принадлежит «Удинезе», но играет за «Эмполи». Помимо этого, представитель «Зенита» следил за работой тренера «фиалок» Паулу Соузы.

«Челси» хочет купить Рамоса

Лондонский «Челси» рассчитывает пригласить себе в команду 30-летнего защитника «Реала» Серхио Рамоса, которого будущий тренер синих Антонио Конте рассматривает в качестве замены Браниславу Ивановичу, с большей долей вероятности покидающему клуб предстоящим летом. В нынешнем сезоне на счету Рамоса два гола в 19 матчах в составе «Реала».

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«Спартак» близок к смене генерального директора

Московский «Спартак» может уволить нынешнего генерального директора Сергея Родионова. Причина – неудовлетворительные результаты клуба в нынешнем сезоне. Изначально перед красно-белыми была поставлена задача – попасть в четверку в РФПЛ, однако за семь туров до конца «Спартак» идет седьмым в турнирной таблице чемпионата. Напомним, Родионов работает генеральным директором клуба со 2 июня 2015 года.

Дзюба поработал кондуктором в Санкт-Петербурге

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попробовал себя в роли кондуктора на трамвайном маршруте в Санкт-Петербурге в рамках благотворительного проекта «Давай-давай». «Поначалу было непривычно, очень много людей. В этом деле очень нужна внимательность, чтобы запомнить всех, кто в салоне, – поделился впечатлениями футболист. – Но в целом все прошло хорошо. Был, кажется, только один заяц, которого мы не успели накрыть, но негодяй проехал только одну остановку. Ну ничего, еще поймаем!».

Бывший игрок «Анжи» обвинил тренера махачкалинцев во взяточничестве

Полузащитник Шариф Мухаммад, выступавший в составе «Анжи» в течение нескольких сезонов, рассказал, что нынешний тренер клуба Руслан Агаларов заставлял делиться премиальными в молодежной команде. Слова Мухаммада подтвердил еще один бывший игрок дагестанцев – Шамиль Мирзаев. «Обидно, что за спиной Сулеймана Керимова некоторые люди позволяют себе отвратительные вещи. Все, что произошло со мной, устроил нынешний тренер «Анжи» Руслан Агаларов, – рассказал Мухаммад. – Когда он руководил молодежкой, я отдавал ему 70 процентов от своих премий. Я был молод, и на тот момент так делали все. А если нет – дорога в основу была закрыта». Удалось узнать реакцию и самого Агаларова. Впрочем, она еще больше запутала ситуацию.

«Тренеру «Анжи» Агаларову я отдавал 70% от премиальных». Реалии чемпионата России

«Динамо» будет сотрудничать с Мендешем

«Зачем «Динамо» Мендеш? Чтобы два раза сфоткаться с Криштиану Роналду?» – возмутился агент Дмитрий Селюк. Если даже и так, то хоть какая-то радость для клуба, стоящего одной ногой в зоне стыковых матчей. Сообщается, что «Динамо» и португальский агент Жорже Мендеш заключили соглашение о сотрудничестве. Ранее португалец провел переговоры с главным тренером Андреем Кобелевым. Теперь Мендеш будет помогать «Динамо» в качестве консультанта клуба по вопросам трансферной политики.

«Крылья Советов» и «Локомотив» закрыли 23-й тур нулевой ничьей

В последнем матче 23-го тура РФПЛ «Крылья Советов» и «Локомотив» так и не смогли огорчить друг друга забитыми мячами и не создали практически ни одного по-настоящему голевого момента за 90 минут. Таким образом, самарский клуб на три очка отдалился от зоны стыковых матчей, а «Локомотив» не смог вернуться в призовую тройку – сейчас на третьем месте располагается «Зенит», отстающий на три очка от лидера – ЦСКА.

Смолов, Дзюба и другие герои – в обзоре безумного 23-го тура РФПЛ

Все голы 23-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Ювентус Зенит Фиорентина Эмполи Челси Спартак Зенит Анжи Динамо Крылья Советов Локомотив Дзюба Артем Рамос Серхио Калинич Никола Иличич Йосип Мухаммад Шариф Зелински Петр Соуза Паулу Родионов Сергей Агаларов Руслан
Комментарии (8)
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Artyom_Yurev
1460401324
Сомневаюсь что Калинич перейдет в Зенит.
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BoltCX
1460405146
Хочу, чтобы в стыках участвовали Динамо и Факел. Это реально?
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maygli
1460412263
Сучёнок Дзюба, и жлоб. Был бы человеком купил бы "зайцу" билет. Может у гражданина России даже 30 рэ нет в грёбаный кризис, а он отловим, поймаем... жлобяра - копейки пожалел, удод.
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Strig
1460432885
Наезд на Дзюбу почти что на Путина, поосторожней
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АртурZaСМ
1460434077
Да у Агалорова на лице же написано "гони бабло БРАТ!"
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Ильгизар И
1460443478
lf lf lf
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firs04
1460445147
Я так понял, Дзюба после футбольной карьеры работку подыскал
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