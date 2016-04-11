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    Агаларов: «Проценты от премий игрока делились на весь персонал молодежки поровну»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов дал разъяснение по поводу слов экс-игрока махачкалинцев Шарифа Мухаммада, который заявил, что ему приходилось отдавать наставнику 70% от своих премиальных.

    «По регламенту один из молодых футболистов тогда должен был сидеть в резерве главной команды. Кроме Шарифа туда попадали и другие футболисты, которых мы отправляли в качестве поощрения за хорошую игру. К примеру, Мирзабеков, Курбанов. Всего человек пять, наверное.

    На общем собрании молодежной и главной команд было решено, что раз игрок попадает под основу искусственно, то 30 процентов от премиальных он должен отдавать, чтобы распределять деньги поровну на весь молодежный состав. Этим занимался начальник молодежной команды. Я этих денег не видел. А когда отказались от правила об обязательном присутствии в заявке главной команды игрока из молодежки, вопрос отпал автоматически.

    Это нормальная внутрикомандная практика. Вы представьте, что искусственно ставят молодого пацана в резерв, где он получает огромные деньги. Считай ни за что, просто из-за этого правила. Поэтому решили распределить часть премии между игроками и персоналом молодежки.

    Повторюсь, этим занимался начальник команды. Деньги получали не только игроки, но и массажисты, администраторы, врачи. Делили на весь персонал, и все получали поровну. Все-таки в молодежке были небольшие зарплаты. Кроме меня, потому что я отказался. Сказал, что эти деньги мне не нужны», – сказал Агаларов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2016 14:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +90

      greck 12 апреля 2016, 10:55

      Это больше похоже на правду...

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 11 апреля 2016, 22:39

      Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов дал разъяснение по поводу слов экс-игрока махачкалинцев Шарифа Мухаммада, который заявил, что ему приходилось отдавать наставнику 70% от своих премиальных, а остальные 30 жена забирала, - вот и приходилось играть за еду.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2016, 16:05

      И....., кому-же верить?

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 апреля 2016, 14:53

      Сам бы мог на себя ответственность взять, а не всучивать

      0
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      Рейтинг: +140

      Reets 11 апреля 2016, 14:52

      "Делили на весь персонал, и все получали поровну... ...Кроме меня, потому что я отказался." Русик чистой воды не виновен )

      5
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      Рейтинг: +128

      shmag > Reets 12 апреля 2016, 10:55

      вот уж точно,пиздит как дышит

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