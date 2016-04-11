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  • Агаларов: «Проценты от премий игрока делились на весь персонал молодежки поровну»

Агаларов: «Проценты от премий игрока делились на весь персонал молодежки поровну»

11 апреля 2016, 14:38
5

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов дал разъяснение по поводу слов экс-игрока махачкалинцев Шарифа Мухаммада, который заявил, что ему приходилось отдавать наставнику 70% от своих премиальных.

«По регламенту один из молодых футболистов тогда должен был сидеть в резерве главной команды. Кроме Шарифа туда попадали и другие футболисты, которых мы отправляли в качестве поощрения за хорошую игру. К примеру, Мирзабеков, Курбанов. Всего человек пять, наверное.

На общем собрании молодежной и главной команд было решено, что раз игрок попадает под основу искусственно, то 30 процентов от премиальных он должен отдавать, чтобы распределять деньги поровну на весь молодежный состав. Этим занимался начальник молодежной команды. Я этих денег не видел. А когда отказались от правила об обязательном присутствии в заявке главной команды игрока из молодежки, вопрос отпал автоматически.

Это нормальная внутрикомандная практика. Вы представьте, что искусственно ставят молодого пацана в резерв, где он получает огромные деньги. Считай ни за что, просто из-за этого правила. Поэтому решили распределить часть премии между игроками и персоналом молодежки.

Повторюсь, этим занимался начальник команды. Деньги получали не только игроки, но и массажисты, администраторы, врачи. Делили на весь персонал, и все получали поровну. Все-таки в молодежке были небольшие зарплаты. Кроме меня, потому что я отказался. Сказал, что эти деньги мне не нужны», – сказал Агаларов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Мухаммад Шариф Агаларов Руслан
Комментарии (5)
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Reets
1460375549
"Делили на весь персонал, и все получали поровну... ...Кроме меня, потому что я отказался." Русик чистой воды не виновен )
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Barsuk52
1460375598
Сам бы мог на себя ответственность взять, а не всучивать
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арейская
1460379923
И....., кому-же верить?
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greck
1460447759
Это больше похоже на правду...
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