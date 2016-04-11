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    Мирзаев: «С каждой премии Мухаммад отдавал лично в руки Руслану Агаларову 70%»

    Бывший игрок «Анжи» Шамиль Мирзаев дал подтверждение словам экс-хавбека махачкалинской команды Шарифа Мухаммада о том, что 70% своих премиальных он передавал в распоряжение тренерского штаба команды.

    «Это знали все, кто играл в то время в команде. С каждой премии Шариф отдавал лично в руки Руслану Агаларову 70%. В тот момент в клубе крутились огромные деньги, и премии, соответственно, тоже были большие. Каждый из дублеров получал от премии Шарифа по семь тысяч рублей. Но даже если сложить все эти деньги, куда шла оставшаяся сумма? Конечно, к Агаларову в руки. Мы получали эти надбавки с денег Шарифа не в качестве поощрения, а чтобы молчали.

    Сейчас у меня из-за этих людей нет команды: если какой угодно дагестанский футболист едет в другой клуб и играет там хорошо, Агаларов сделает все, чтобы его убрали. Он даст этому футболисту самую плохую характеристику. Для чего? Во-первых, обычная человеческая зависть. И, во-вторых, если дагестанский футболист уезжает играть в другую российскую команду и проявляет себя там, тренеры получат втык от руководства за то, что его упустили.

    Также мне непонятно, по какой причине были разорваны контракты с Тагирбековым и Агаларовым. У обоих оставались контракты на пару месяцев. И даже если тренеру не нравится, как они играют, ну посадите их на скамейку. Зачем убирать? Тем более один в клубе 13 лет, а другой – твой брат. Агаларов хочет показать, что он главный и не боится выгнать из команды даже своих», – заявил Мирзаев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.04.2016 13:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 11 апреля 2016, 18:06

      Это Кавказ!!!! Там все братья)))

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 11 апреля 2016, 16:46

      Он что там царь?Тогда надо свергнуть его.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > koka7751 11 апреля 2016, 18:16

      А может он президент?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 11 апреля 2016, 14:25

      Надеюсь Сулейман разберётся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 апреля 2016, 14:13

      если все так позор Русику

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