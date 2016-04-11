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    Селюк: «Сотрудничество «Динамо» с Мендешем – это полный идиотизм!»

    Агент Дмитрий Селюк выразил полное недоумение в связи подписанием меморандума о сотрудничестве между «Динамо» и португальским агентом Жорже Мендешем.

    – Это полный идиотизм! Я ведь очень хорошо знаю Мендеша и всю его португальскую братию. Полная глупость для «Динамо"!

    – Почему?

    – Почему россияне так раболепствуют перед иностранцами? Два раза он приехал в Россию с Криштиану Роналду, и теперь все двери перед ним открыты. Что это такое? Чем руководствуется московский клуб? Тот же Мендеш «хлопнул» москвичей на 89 миллионов.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Так он привез всю свору своих неходячих – от Манише до… При Федорычеве. Тогда Семин был тренером, у него спросите. Мендеш не особо разбирается в футболе. Но хороший продавец. Умеет втереться в доверие. Бело-голубые все это «съели». А результата не было!

    – А как же Данни?

    – Так вот Данни он и не оценил. Мендеш в этом футболисте ничего не видел, потому и запихнул его в «Динамо"! Продал его за 1,5 миллиона, думая, что тот никакой! Вот вам вся его сущность.

    – Резко вы о нем…

    – Я привык говорить правду. Сейчас слышу, что «Динамо» будет консультировать не Мендеш, а его брат. А почему не бабушка? Ну что за бред! Я прекрасно знаю, как работает этот агент. Рассказать?

    – Давайте.

    – От него же отказалось «Депортиво». Потом он развалил «Валенсию». Полный коллапс. Наприводил туда португальцев. Втюхал португальцев в «Монако» и полностью контролирует этот клуб. В Лиге чемпионов эта команда больше играть не будет, вот увидите! Хороших исполнителей он в «Динамо» не приведет.

    – Ждать в «Динамо» опять наплыва португальцев?

    – Однозначно. Или бразильцев. Португалоговорящих.

    – Кому выгодно это в «Динамо"?

    – Если бы я знал. Для меня это загадка. Клуб опять наступает на те же грабли. Зачем «Динамо» Мендеш? Чтобы два раза сфоткаться с Криштиану Роналду? До добра это сотрудничество не доведет. Скоро все закричат «караул"!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2016 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 апреля 2016, 10:53

      Поживём-увидим

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 апреля 2016, 00:47

      что-то мне подсказывает, что он прав

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 апреля 2016, 00:19

      Дело говорит. Солидарен!

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 11 апреля 2016, 20:47

      Выбор "Динамо" - это внутреннее дело "Динамо".))) А вот Селюка попёрли со всех Российских клубов, причём справедливо. Вот он так болезненно реагирует.

      0
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      Рейтинг: +11

      Xiler 11 апреля 2016, 19:20

      действительно странный выбор

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