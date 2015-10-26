16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А

"Фиорентина" оказалась не готова к роли лидера, "Ювентус" наконец-то сыграл без нервов, "Милан" победил с 16-летним вратарем в основе. "Бомбардир" представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.

Главный новичок "Милана" в 2015-м году

Джанлуиджи (какое имя!) Доннарумма в конце февраля отпраздновал 16 лет, а через 242 дня вышел на газон "Сан-Сиро" играть против "Сассуоло". Это второй по юности показатель в истории "Милана". Выше только боги. Вундеркинд и потомственная легенда Паоло Мальдини в 1985 году дебютировал за "россонери" в 16 лет и 208 дней.

Доннарумма сыграл неидеально. Старался, что-то отбивал, но нервничал и суетился. Были ошибки. В том числе и фатальные. На 53-й минуте он ошибся при выборе позиции на стандарте, позволив Доменико Берарди подтвердить свою репутацию грозы больших команд.

Синиша Михайлович повел себя как настоящий тренер. Поддержал новичка и одновременно напомнил ему, что никаких скидок на возраст у того не будет: "Доннарумма – хороший футболист, и меня не заботит его возраст. Это мое решение, и я несу за него ответственность. Посмотрим, сыграет ли он с "Кьево". До среды полно времени". Хочешь играть со взрослыми, играй по их правилам.

Чемпион напомнил, что он чемпион

Если вы читаете этот текст в день его выхода, значит, можете праздновать важную дату: "Ювентус" провел месяц без поражений. За этот период "бьянконери" провели пять матчей (три в чемпионате и два в Лиге чемпионов), набрали суммарно 11 очков из 15-ти и пропустили только один гол.

Последний пункт был особенно заметен в игре с "Аталантой". Защитная четверка сыграла превосходно и заслужила самых высоких оценок. Даже бедняга Симоне Падоин, кочующий из центра полузащиты на фланг обороны, провел очень добротный матч. Уверенность тылов передалась и остальной части команды. "Юве" нанес 19 ударов, 10 раз ходил в обводку, владел мячом 66% времени и показал при этом точность паса в 91% от максимума. Такой футбол нам нужен.

Отдельной похвалы заслуживает Пауло Дибала. Гол, голевая передача и звание лучшего бомбардира команды на данный момент. У "Ювентуса" было слишком бурное трансферное окно, но, кажется, с одним переходом они все-таки угадали.

Правильная "Рома" Руди Гарсии вернулась?

Неделя "волков" ознаменовалась выступлениями двух уважаемых тренеров. Лучано Спаллетти, как это обычно бывает, от скуки начал срывать покровы: "В 2008 году мы ["Рома"] были очень близки к победе в чемпионате Италии, но из-за ошибок некоторых судей мы не смогли этого сделать. Команда Руди Гарсии мне нравится, но они должны играть стабильнее. Если они исправят этот аспект, то могут завоевать титул". Карло Анчелотти был более конкретными и просто заявил, что скудетто-2015/2016 достанется "Роме".

Любимые грабли. Почему "Рома" снова ничего не выиграет

Еще два месяца назад мы все разбирали римлян на ржавые винтики, месяц назад готовились к отставке Гарсии, а сегодня снова вспоминаем словосочетание "Forza Roma". Что случилось? Серия А так обнищала на достойных претендентов? Или французский тренер сделал невозможное, поставив на ноги команду на одном лишь энтузиазме Флоренци и фарте Пьянича? Верны оба варианта. И матч с "Фиорентиной" это показал. "Фиалки" все еще молодцы, но попытки вложить в руки Паулу Соузы золотые медали оказались преждевременными. Португалец верно наметил контуры и смог зажечь свою команду общей идеей. Теперь надо отшлифовывать детали.

У "Ромы" впереди работы еще больше. По-прежнему полный аут творится в обороне, слишком мало удается в игре первым номером, много брака в передачах. Но Руди Гарсия смог буквально за одну ночь смастерить пластмассовый макет той идеальной команды. Эта "Рома" одноразовая и продержится совсем немного, но на данный момент такое решение может стать судьбоносным. Руди Гарсия создал картонную копию, которой хватает, чтобы набирать осенние очки и успокаивать фанатов. Это дает французу время на настоящий ремонт.

Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича

Представьте, если бы такую стратегию ввели в "Формуле-1". Пока болид чинится на пит-стопе, его уменьшенный клон продолжает нарезать круги по трассе, чтобы не терять драгоценные секунды. "Рома" подбирается к вершине, где тесно прижались друг к другу "Фиорентина" и "Интер". А сзади уже готов к наскоку "Наполи" Маурицио Сарри и где-то на горизонте шепчет "Iʼll be back" терминатор из "Ювентуса". Это будет очень веселый чемпионат. Не переключайтесь.

Символическая сборная

Все результаты 9-го тура итальянской Серии А

Эмполи − Дженоа − 2:0 (видео)

Карпи − Болонья − 1:2

Палермо − Интер − 1:1 (видео)

Сампдория − Верона − 4:1 (видео)

Удинезе − Фрозиноне − 1:0

Милан − Сассуоло − 2:1 (видео)

Ювентус − Аталанта − 2:0 (видео)

Лацио − Торино − 3:0 (видео)

Фиорентина − Рома − 1:2 (видео)

Кьево − Наполи − 0:1 (видео)