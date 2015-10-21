Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича

Миралем Пьянич в нынешнем сезоне круче всех бьет штрафные удары. «Бомбардир» по достоинству оценил его мастерство и представляет подборку голевых подвигов боснийского полузащитника «Ромы».
Миралем Пьянич в нынешнем сезоне круче всех бьет штрафные удары. "Бомбардир" по достоинству оценил его мастерство и представляет подборку голевых подвигов боснийского полузащитника "Ромы".
Серия А. 2-й тур. "Рома" - "Ювентус" - 2:1
Серия А. 6-й тур. "Рома" - "Карпи" - 5:1
Серия А. 8-й тур. "Рома" - "Эмполи" - 3:1
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Официальный сайт "Ромы"