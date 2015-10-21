Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича

Миралем Пьянич в нынешнем сезоне круче всех бьет штрафные удары. «Бомбардир» по достоинству оценил его мастерство и представляет подборку голевых подвигов боснийского полузащитника «Ромы».

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