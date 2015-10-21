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    Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича


    0
    Голосов: 0
    21.10.2015 11:26
    Миралем Пьянич в нынешнем сезоне круче всех бьет штрафные удары. «Бомбардир» по достоинству оценил его мастерство и представляет подборку голевых подвигов боснийского полузащитника «Ромы».

    Миралем Пьянич в нынешнем сезоне круче всех бьет штрафные удары. "Бомбардир" по достоинству оценил его мастерство и представляет подборку голевых подвигов боснийского полузащитника "Ромы".

    Серия А. 2-й тур. "Рома" - "Ювентус" - 2:1

    Серия А. 6-й тур. "Рома" - "Карпи" - 5:1

    Серия А. 8-й тур. "Рома" - "Эмполи" - 3:1

    Лига чемпионов. 3-й тур. "Байер" - "Рома" - 4:4

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт "Ромы"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (4)
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    hoolio_g
    1445407504
    и ноль комментов. сайт вообще живой?
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    dzvinka
    1445409679
    ну парниша ложит мяч как рукой, спору нет. А его гол со своей половины поля это просто трындец.
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    89388900185
    1445417435
    Пьянич вобше красава забивает каждый штравной
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