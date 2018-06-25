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    Кейруш: «Девушка либо беременна, либо нет – все должно быть очевидно. То же и с ошибками судей»

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира.

    «Все могут обсуждать судейство, кроме нас, участников матчей. Смешно, что нам это не позволено. В Португалии самые высокие волны, и, когда начинаешь говорить о судействе, будто волна рушится на тебя. Футбол принадлежит людям, это народная игра. Игра должна быть прозрачной, все должно быть очевидно.

    VAR была создана не для того, чтобы прикрывать ошибки судей, а чтобы устранять ошибки. Никто не понимает, почему правила нарушаются. Завтра игра, и мы должны точно знать, кто и как судит. Люди должны понимать правила. Ошибки должны быть очевидны. Я приду домой, а дочка мне скажет: я немного беременна. Ты либо беременна, либо нет, другого не дано. Когда допускаются грубые ошибки и нет четкого понимания правил, это неправильно», – сказал Кейруш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.06.2018 00:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:30

      так то верно говорит, даже с современными технологиями не удается добиться прозрачности решений порою.

      1
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 25 июня 2018, 06:39

      Витиевато сказано,но смысл понятен.ошибок быть не должно.я лично-не против.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 июня 2018, 06:11

      тут все правильно сказал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 25 июня 2018, 04:18

      Вы сюда девушек не приписывайте! ) У нас мужской ЧМ ))

      -1
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