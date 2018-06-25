так то верно говорит, даже с современными технологиями не удается добиться прозрачности решений порою.
Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира.
«Все могут обсуждать судейство, кроме нас, участников матчей. Смешно, что нам это не позволено. В Португалии самые высокие волны, и, когда начинаешь говорить о судействе, будто волна рушится на тебя. Футбол принадлежит людям, это народная игра. Игра должна быть прозрачной, все должно быть очевидно.
VAR была создана не для того, чтобы прикрывать ошибки судей, а чтобы устранять ошибки. Никто не понимает, почему правила нарушаются. Завтра игра, и мы должны точно знать, кто и как судит. Люди должны понимать правила. Ошибки должны быть очевидны. Я приду домой, а дочка мне скажет: я немного беременна. Ты либо беременна, либо нет, другого не дано. Когда допускаются грубые ошибки и нет четкого понимания правил, это неправильно», – сказал Кейруш.