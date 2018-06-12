Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал решение компании Nike не поставлять экипировку иранской команде.

«Ситуация, с которой столкнулась сборная Ирана по футболу в проблемах с экипировкой, более чем нестандартная, я бы даже сказал, что бойкот Nike по отношению к сборной Ирана это преступление против футбола.

Футболисты и тренерский штаб крайне разочарованы сложившейся ситуацией. Ни для кого не секрет, что снаряжение стоит больших денег и вопрос приобретения нового несет за собой определенные проблемы в финансовой составляющей, ведь цена обмундирования намного выше, чем чашка кофе», – сказал Кейруш.

Nike отказался поставлять бутсы сборной Ирана из-за санкций