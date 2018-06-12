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    Тренер Ирана: «Отказ Nike поставлять нам экипировку – это преступление против футбола»

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал решение компании Nike не поставлять экипировку иранской команде.

    «Ситуация, с которой столкнулась сборная Ирана по футболу в проблемах с экипировкой, более чем нестандартная, я бы даже сказал, что бойкот Nike по отношению к сборной Ирана это преступление против футбола.

    Футболисты и тренерский штаб крайне разочарованы сложившейся ситуацией. Ни для кого не секрет, что снаряжение стоит больших денег и вопрос приобретения нового несет за собой определенные проблемы в финансовой составляющей, ведь цена обмундирования намного выше, чем чашка кофе», – сказал Кейруш.

    Nike отказался поставлять бутсы сборной Ирана из-за санкций

    Источник: ТАСС

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    12.06.2018 22:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 11:48

      если в Nike правы и действуют по правилам значит все справедливо, а если ущемляют зря то стоит обратиться куда следует для разрешения этой ситуации.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 10:41

      В манишках бегайте!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 июня 2018, 05:26

      Засудить мерзавцев!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 00:36

      ФИФА должен отреагировать и объявить Nike спортивный бойкот. ФИФА должно поступить честно, спорт и футбол в частности должны быть вне политики. И это должны поддержать все футболисты мира.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 июня 2018, 00:30

      Ну не бомбят же.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 12 июня 2018, 23:56

      Желтушки у железнодорожников купите и гоняйте в футбол, и дёшево и уже с эмблемой

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 июня 2018, 22:51

      У меня старые киевки валяются на чердаке-заезжайте

      -1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 июня 2018, 22:48

      Об этом раньше надо было думать. Тем более, что санкции явно не вчера ввели. Существуют полно брендов, которые поставляют экипировку командам, например, немецкие Adidas и Puma. А на прошлом ЧМ в Бразилии сборной Ирана экипировку поставляла не очень известная тоже немецкая компания Uhlsport. Что же сейчас к ним не обратились?

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 22:39

      В чем 15 июня играть то будете???)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 июня 2018, 22:19

      Зачем вам пиндосовская, сшейте себе халядьную. Так победите всех.

      -2
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