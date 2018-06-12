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  • Тренер Ирана: «Отказ Nike поставлять нам экипировку – это преступление против футбола»

Тренер Ирана: «Отказ Nike поставлять нам экипировку – это преступление против футбола»

12 июня 2018, 22:15
10

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал решение компании Nike не поставлять экипировку иранской команде.

«Ситуация, с которой столкнулась сборная Ирана по футболу в проблемах с экипировкой, более чем нестандартная, я бы даже сказал, что бойкот Nike по отношению к сборной Ирана это преступление против футбола.

Футболисты и тренерский штаб крайне разочарованы сложившейся ситуацией. Ни для кого не секрет, что снаряжение стоит больших денег и вопрос приобретения нового несет за собой определенные проблемы в финансовой составляющей, ведь цена обмундирования намного выше, чем чашка кофе», – сказал Кейруш.

Nike отказался поставлять бутсы сборной Ирана из-за санкций

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Иран Кейруш Карлуш
Комментарии (10)
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kykyi
1528831178
Зачем вам пиндосовская, сшейте себе халядьную. Так победите всех.
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ЖОРРО
1528832345
В чем 15 июня играть то будете???)))
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BRO_football
1528832900
Об этом раньше надо было думать. Тем более, что санкции явно не вчера ввели. Существуют полно брендов, которые поставляют экипировку командам, например, немецкие Adidas и Puma. А на прошлом ЧМ в Бразилии сборной Ирана экипировку поставляла не очень известная тоже немецкая компания Uhlsport. Что же сейчас к ним не обратились?
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С-Пб on-line
1528833071
У меня старые киевки валяются на чердаке-заезжайте
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BlackMurder
1528836968
Желтушки у железнодорожников купите и гоняйте в футбол, и дёшево и уже с эмблемой
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Zeff
1528839016
Ну не бомбят же.
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Александр52
1528839410
ФИФА должен отреагировать и объявить Nike спортивный бойкот. ФИФА должно поступить честно, спорт и футбол в частности должны быть вне политики. И это должны поддержать все футболисты мира.
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КЭТиК
1528856783
Засудить мерзавцев!
Ответить
ArReal
1528875701
В манишках бегайте!!!
Ответить
OfaZavr
1528879714
если в Nike правы и действуют по правилам значит все справедливо, а если ущемляют зря то стоит обратиться куда следует для разрешения этой ситуации.
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