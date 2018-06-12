Nike отказался поставлять бутсы сборной Ирана из-за санкций

Появился повод создать свои Иранские бутсы.))) Вдруг будут не хуже абибасовских.
Американский производитель спортивной экипировки Nike отказался поставлять бутсы сборной Ирана для участия в ЧМ. Такое решение связано с санкциями, которые ввели США в отношении Ирана.
«Санкции США означают, что Nike как американская компания не может поставлять обувь игрокам сборной Ирана. Санкции существуют несколько лет и закреплены на законодательном уровне», – сообщили в пресс-службе Nike.
Соперниками иранцев по групповому этапу ЧМ будут команды Марокко, Испании и Португалии.