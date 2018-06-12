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    Nike отказался поставлять бутсы сборной Ирана из-за санкций

    Американский производитель спортивной экипировки Nike отказался поставлять бутсы сборной Ирана для участия в ЧМ. Такое решение связано с санкциями, которые ввели США в отношении Ирана.

    «Санкции США означают, что Nike как американская компания не может поставлять обувь игрокам сборной Ирана. Санкции существуют несколько лет и закреплены на законодательном уровне», – сообщили в пресс-службе Nike.

    Соперниками иранцев по групповому этапу ЧМ будут команды Марокко, Испании и Португалии.

    Источник: Skysports

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    12.06.2018 20:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +57

      Ailend 13 июня 2018, 02:10

      Появился повод создать свои Иранские бутсы.))) Вдруг будут не хуже абибасовских.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 00:50

      Байкот этому Найку. ФИФА должен сказать веское слово, а футболисты всего Мира должны этот Найк посадить в лужу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 12 июня 2018, 22:24

      Спорт вне политики! Кроме американской политики!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 12 июня 2018, 22:23

      Футбол вне политики, но предлагаю, всем болельщикам и спортсменам бойкотировать Nike.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 12 июня 2018, 21:13

      ****,не реальная потеря!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 12 июня 2018, 20:56

      Abibas или на босу ногу слыхал так лучше контроль мяча)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 июня 2018, 20:43

      ...будут играть в Китайских _ Like_

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Боцман59rus 12 июня 2018, 22:23

      Зарежут хальльную овцу, сошьют халяльные бутсы-так победят

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