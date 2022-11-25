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    Кейруш: «Протесты в Иране? Спросите у Саутгейта, что он думает о выводе США из Афганистана»

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш остался недоволен вопросом журналиста BBC о массовых протестах в Иране.

    «Почему вы Саутгейту не задаете подобные вопросы? Я обращаюсь к вам и прошу удостоить меня разговором.

    Я хочу задать вам один вопрос сейчас, когда завершена пресс-конференция. Считаете ли вы, что справедливо задавать такие вопросы и другим тренерам?

    Почему вы не спрашиваете о таком у других тренеров? Почему бы вам не спросить у Саутгейта, что он думает об Англии, США и их выходе из Афганистана?» – сказал Кейруш.

    • В 1-м туре Иран уступил Англии со счетом 2:6.
    • У Ирана дубль оформил Мехди Тареми.
    • В следующем туре Иран сыграет с Уэльсом.

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    Источник: Evening Standard

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6326

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Свободу Анджеле дэвис

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      dragoff 48 минут назад

      Молодец! Давно пора ставить этих зажравшихся англосаксов на место

      2
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      Рейтинг: +728

      dragoon000320 > dragoff 47 секунд назад

      я бы сказал давно пора поставить в стенку и раскулачить зажравшихся пенсионеров из едра

      0
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      Рейтинг: +2144

      моэм 55 минут назад

      Как бы Кейруша не записали в НЕдемократы ...англосаксы считают нормальным провоцировать других , но когда им задают подобный вопрос тут же обвиняют задавшего из ЕС недемократичным , а журналиста из Азии террористом ...подленькая и гаденькая нация...по русски говоря козлы , тем более совсем не против лишний раз подставить задницу под пеннис...тогда получается полные козлы.

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      Рейтинг: +183

      dragoff > моэм 46 минут назад

      Поэтому и отрадно, что люди из ЕС начинают прозревать и понимать, откуда идут главные проблемы. Эти упыри из элиты ЕС - зажрались и потеряли всякий стыд

      1
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      ...
      Рейтинг: +355

      Ollegator > dragoff 32 минуты назад

      Не похоже, что они прозревают) закончилась истерия с блм, у них новая повестка - все должны теперь почитать эдорасов.
      Кейруша скорее всего просто «прижали к стенке» вопросом, а он отбился.

      1
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      Рейтинг: +655

      Mityai90 1 час назад

      Красава мужик!

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      Рейтинг: +753

      SLADE2019 > Mityai90 57 минут назад

      И чем он красава? В огороде бузина, а в Киеве дядька.

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      Рейтинг: +183

      dragoff > SLADE2019 45 минут назад

      тем, что в отличии от тебя, разделяет мух от котлет

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