Кейруш: «Протесты в Иране? Спросите у Саутгейта, что он думает о выводе США из Афганистана»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш остался недоволен вопросом журналиста BBC о массовых протестах в Иране.

«Почему вы Саутгейту не задаете подобные вопросы? Я обращаюсь к вам и прошу удостоить меня разговором.

Я хочу задать вам один вопрос сейчас, когда завершена пресс-конференция. Считаете ли вы, что справедливо задавать такие вопросы и другим тренерам?

Почему вы не спрашиваете о таком у других тренеров? Почему бы вам не спросить у Саутгейта, что он думает об Англии, США и их выходе из Афганистана?» – сказал Кейруш.

В 1-м туре Иран уступил Англии со счетом 2:6.

У Ирана дубль оформил Мехди Тареми.

В следующем туре Иран сыграет с Уэльсом.

Игроки Ирана не исполняли гимн перед матчем с Англией. Фанаты поддержали их аплодисментами

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