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    Игроки Ирана не исполняли гимн перед матчем с Англией. Фанаты поддержали их аплодисментами

    Иран стартовал на ЧМ-2022 с матча против сборной Англии. И уже в самом начале встречи со стороны иранцев случился локальный протест, который поддержали их же болельщики. Он направлен против правительства страны и протестов, которые идут в Иране уже два месяца.

    Как протестовали иранцы

    Очень просто: они в полном составе отказались петь национальный гимн. Когда камера снимала игроков, они молчали и смотрели на трибуны:

    Кстати, об этом предупреждал капитан сборной Ирана Алиреза Джаханбахш. На предматчевой пресс-конференции журналисты спросили его о гимне. Джаханбахш сказал, что футболисты сборной думали об этом протесте, но не решили, что будут делать.

    Другой иранский футболист Саман Годдос, выступающий за «Брентфорд», говорил: «Каждый должен поступать по своей совести и в соответствии со своим мировоззрением. Но если ты известный человек, то должен проливать свет на людей, которые нарушают свободы обычных граждан страны».

    Защитник Ирана Эхсан Хаджсафи говорил: «Они [протестующие] должны знать, что мы с ними, что мы их поддерживаем, сочувствуем, что у них такие условия. Нужно признать, что в нашей стране не лучшая ситуация, что народ несчастлив. Мы здесь [в Катаре], но это не означает, что мы не должны быть голосом тех, кто там, или что мы не должны проявлять к ним уважение».

    В итоге все игроки отказались от исполнения гимна. Иранские фанаты в это время освистывали гимн. Несколько болельщиков подняли баннер: «Женщина. Жизнь. Свобода».

    Это акция протеста против режима и событий, которые творятся в Иране в последние два месяца.

    Что происходит в Иране

    16 сентября в Тегеране надзирательный патруль до смерти забил 22-летнюю девушку Махсу Амини за неподобающий вид. Это спровоцировало массовые протесты по всему Ирану. Местные жители скандировали кричалки против правительства, устраивали массовые митинги. Полиция пробовала остановить протесты силой: жестко задерживала демонстрантов, использовала против них дубинки и слезоточивый газ. Это только сделало столкновения жестче – дальше протестующие уже давали силовой отпор правительству.

    Иранки активно участвуют в протестах тоже. Они записывают видео, на которых сжигают хиджабы и выкрикивают антиправительственные лозунги. Власти за последние два месяца не снизили градусов подавления протестов. Правозащитная организация HRANA посчитала, что за два с лишним месяца погибли 348 человека: 52 из них – дети.

    Футболисты сборной Ирана перед ЧМ тоже выражали свое мнение. Например, на встрече с президентом страны Эбрахимом Раиси не было игроков, которые выступали против его политического режима. Высказывался и Сердар Азмун:

    «По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины».

    По различным данным, из-за своей позиции Азмун мог пропустить ЧМ-2022, но в итоге отправился на турнир.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: Hasan Bratic, XinHua/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6213

      Добрый Бобер 2 минуты назад

      А наши языки в жопы повтыкали, им бабло важнее. Только Савин с яйцами оказался.

      0
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      Рейтинг: +10767

      R_a_i_n 4 минуты назад

      Иранцы конечно молодцы, но гимн... Протестовать можно было и по другому, при чем тут футбол?

      1
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      Рейтинг: +5517

      Enter2006 6 минут назад

      С одной стороны надел повязку в поддержку 3,14дорасов, с другой стороны гимн не захотели петь. Пипец. При чём тут футбол? Разбирайтесь "на местах" со своими проблемами. Кто-то в *опу хочет долбиться, кто-то хочет больше свободы, но футбол тут при чём??? И после подобного нам орут изо всех утюгов что спорт "не политизирован"? ((

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      Рейтинг: +11937

      Вомбат 15 минут назад

      Иранцам давно надоел фундаментальный ислам. Да и вообще ислам - неподоходящая религия для персов. 20 последних лет я наблюдаю, как счастливые иранские женщины разматываются из своих покрывал прямо в самолетах, летящих в Европу. В иранских диаспорах США и европейских стран вы правоверных мусульман почти нигде не найдете. В Иране они исповедуют эту религию в основном из страха. А вот власти этой страны с 1978 года практикуют фундаментальный шиизм, меняться в этом плане не хотят и давно оторвались от народа. Семью смертными приговорами и более чем тремя тысячами тюремных они этот отрыв не ликвидируют.

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      Рейтинг: +51129

      MaxRnD > Вомбат 16 секунд назад

      Вы посмотрите на улицы Европы, на пляжи Европы, что там они снимают, о чём вы ? Они даже в воду в своих чёрных балахонах лезут ...

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      Рейтинг: +51129

      MaxRnD 30 минут назад

      Бог не теля ...

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