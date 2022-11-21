Иран стартовал на ЧМ-2022 с матча против сборной Англии. И уже в самом начале встречи со стороны иранцев случился локальный протест, который поддержали их же болельщики. Он направлен против правительства страны и протестов, которые идут в Иране уже два месяца.

Как протестовали иранцы

Очень просто: они в полном составе отказались петь национальный гимн. Когда камера снимала игроков, они молчали и смотрели на трибуны:

Кстати, об этом предупреждал капитан сборной Ирана Алиреза Джаханбахш. На предматчевой пресс-конференции журналисты спросили его о гимне. Джаханбахш сказал, что футболисты сборной думали об этом протесте, но не решили, что будут делать.

Другой иранский футболист Саман Годдос, выступающий за «Брентфорд», говорил: «Каждый должен поступать по своей совести и в соответствии со своим мировоззрением. Но если ты известный человек, то должен проливать свет на людей, которые нарушают свободы обычных граждан страны».

Защитник Ирана Эхсан Хаджсафи говорил: «Они [протестующие] должны знать, что мы с ними, что мы их поддерживаем, сочувствуем, что у них такие условия. Нужно признать, что в нашей стране не лучшая ситуация, что народ несчастлив. Мы здесь [в Катаре], но это не означает, что мы не должны быть голосом тех, кто там, или что мы не должны проявлять к ним уважение».

В итоге все игроки отказались от исполнения гимна. Иранские фанаты в это время освистывали гимн. Несколько болельщиков подняли баннер: «Женщина. Жизнь. Свобода».

Это акция протеста против режима и событий, которые творятся в Иране в последние два месяца.

Что происходит в Иране

16 сентября в Тегеране надзирательный патруль до смерти забил 22-летнюю девушку Махсу Амини за неподобающий вид. Это спровоцировало массовые протесты по всему Ирану. Местные жители скандировали кричалки против правительства, устраивали массовые митинги. Полиция пробовала остановить протесты силой: жестко задерживала демонстрантов, использовала против них дубинки и слезоточивый газ. Это только сделало столкновения жестче – дальше протестующие уже давали силовой отпор правительству.

Иранки активно участвуют в протестах тоже. Они записывают видео, на которых сжигают хиджабы и выкрикивают антиправительственные лозунги. Власти за последние два месяца не снизили градусов подавления протестов. Правозащитная организация HRANA посчитала, что за два с лишним месяца погибли 348 человека: 52 из них – дети.

Футболисты сборной Ирана перед ЧМ тоже выражали свое мнение. Например, на встрече с президентом страны Эбрахимом Раиси не было игроков, которые выступали против его политического режима. Высказывался и Сердар Азмун:

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины».

По различным данным, из-за своей позиции Азмун мог пропустить ЧМ-2022, но в итоге отправился на турнир.

Текст: Илья Егоров

Фото: Hasan Bratic, XinHua/Global Look Press