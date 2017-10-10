Кейруш не считает Иран фаворитом в матче с Россией

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал о главных целях своей команды в предстоящем товарищеском матче со сборной России. По его словам, соперник заметно прибавил по сравнению с недавним Кубком конфедераций.

Товарищеский матч сборных России и Ирана состоится во вторник, 10 октября, в Казани, в 19:00 по московскому времени.

– Для нас это честь и большая привилегия быть здесь в России, в Казани, играть на поле, где пройдут матчи чемпионата мира, и быть частью чемпионата мира. Рад, что мы так уверенно прошли отборочные матчи. Надеюсь, мы станем более сплоченной командой.

– Смотрели игру между Россией и Кореей?

– Да, это была интересная, но немного странная игра. Разница между европейским и азиатским футболом – опыт. Россия показала это в матче с Кореей. Русские выглядели более зрелыми и опытными футболистами. И мы приехали сюда именно за этим – набираться опыта и учиться. Сборная России – сильный соперник, команда прибавляет. Уже сейчас она сильнее, чем на Кубке конфедераций, это мое мнение. Что касается матча, то думаю, обе наши команды покажут хороший футбол.

– Иран стоит выше России в рейтинге ФИФА. Вы – фавориты?

– Ни в коем случае. Рейтинг ФИФА – не то, что реально говорит о силе команд. Это – временная штука, развлечение для болельщиков. Мы приехали играть с хозяином чемпионата мира, с мощной европейской командой. Как я уже сказал, Европа сильно опережает Азию в развитии футбола. Нам надо сокращать отставание.