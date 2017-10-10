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Кейруш не считает Иран фаворитом в матче с Россией

10 октября 2017, 07:17
6

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал о главных целях своей команды в предстоящем товарищеском матче со сборной России. По его словам, соперник заметно прибавил по сравнению с недавним Кубком конфедераций.

Товарищеский матч сборных России и Ирана состоится во вторник, 10 октября, в Казани, в 19:00 по московскому времени.

– Для нас это честь и большая привилегия быть здесь в России, в Казани, играть на поле, где пройдут матчи чемпионата мира, и быть частью чемпионата мира. Рад, что мы так уверенно прошли отборочные матчи. Надеюсь, мы станем более сплоченной командой.

– Смотрели игру между Россией и Кореей?

– Да, это была интересная, но немного странная игра. Разница между европейским и азиатским футболом – опыт. Россия показала это в матче с Кореей. Русские выглядели более зрелыми и опытными футболистами. И мы приехали сюда именно за этим – набираться опыта и учиться. Сборная России – сильный соперник, команда прибавляет. Уже сейчас она сильнее, чем на Кубке конфедераций, это мое мнение. Что касается матча, то думаю, обе наши команды покажут хороший футбол.

– Иран стоит выше России в рейтинге ФИФА. Вы – фавориты?

– Ни в коем случае. Рейтинг ФИФА – не то, что реально говорит о силе команд. Это – временная штука, развлечение для болельщиков. Мы приехали играть с хозяином чемпионата мира, с мощной европейской командой. Как я уже сказал, Европа сильно опережает Азию в развитии футбола. Нам надо сокращать отставание.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Иран Россия Кейруш Карлуш
Комментарии (6)
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сергей николаевич
1507615272
я думаю ничейка будет
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Gullit 76
1507617845
Грамотно усыпляет бдительность.
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1bear
1507618985
...за результативную ничью...
Ответить
OfaZavr
1507622063
до матча все так говорят.
Ответить
prezent2017
1507626665
Нашим надо выигрывать.
Ответить
ribavadim
1507637227
Португалец, ко всем своим качествам, не только хорошо тренирует персов, но ещё и обладает навыками восточной мудрости...
Ответить
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