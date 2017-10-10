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    Кейруш не считает Иран фаворитом в матче с Россией

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш рассказал о главных целях своей команды в предстоящем товарищеском матче со сборной России. По его словам, соперник заметно прибавил по сравнению с недавним Кубком конфедераций.

    Товарищеский матч сборных России и Ирана состоится во вторник, 10 октября, в Казани, в 19:00 по московскому времени.

    – Для нас это честь и большая привилегия быть здесь в России, в Казани, играть на поле, где пройдут матчи чемпионата мира, и быть частью чемпионата мира. Рад, что мы так уверенно прошли отборочные матчи. Надеюсь, мы станем более сплоченной командой.

    – Смотрели игру между Россией и Кореей?

    – Да, это была интересная, но немного странная игра. Разница между европейским и азиатским футболом – опыт. Россия показала это в матче с Кореей. Русские выглядели более зрелыми и опытными футболистами. И мы приехали сюда именно за этим – набираться опыта и учиться. Сборная России – сильный соперник, команда прибавляет. Уже сейчас она сильнее, чем на Кубке конфедераций, это мое мнение. Что касается матча, то думаю, обе наши команды покажут хороший футбол.

    – Иран стоит выше России в рейтинге ФИФА. Вы – фавориты?

    – Ни в коем случае. Рейтинг ФИФА – не то, что реально говорит о силе команд. Это – временная штука, развлечение для болельщиков. Мы приехали играть с хозяином чемпионата мира, с мощной европейской командой. Как я уже сказал, Европа сильно опережает Азию в развитии футбола. Нам надо сокращать отставание.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2017 07:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 октября 2017, 15:07

      Португалец, ко всем своим качествам, не только хорошо тренирует персов, но ещё и обладает навыками восточной мудрости...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 12:11

      Нашим надо выигрывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 10:54

      до матча все так говорят.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 10 октября 2017, 10:03

      ...за результативную ничью...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 09:44

      Грамотно усыпляет бдительность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 10 октября 2017, 09:01

      я думаю ничейка будет

      1
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