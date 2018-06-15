Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейруш: «Иран приехал в Россию, чтобы соревноваться с фаворитами»

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш обещает дать бой всем командам в своей группе на чемпионате мира-2018.

    «У сборной Марокко прекрасная команда, прекрасные игроки, это один из фаворитов в группе, который наряду с испанцами и португальцами может выйти в следующий этап.

    Мы также признаем, что у сборных Испании и Португалии статус фаворитов, но мы не потерпим, чтобы кто-то говорил, что мы не способны победить. Мы здесь, чтобы соревноваться с фаворитами, и мы надеемся, что футбольные боги примут решение в нашу пользу.

    Мы полностью готовы к матчу, мы его с нетерпением ждем. Надеюсь, что мы покажем себя на поле компетентно, и это даст нам возможность завоевать три очка», – сказал Кейруш.

    Матч первого тура Марокко – Иран состоится в пятницу, 15 июня, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2018 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:46

      А кто говорит что вы не способны победить?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11