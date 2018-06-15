Кейруш: «Иран приехал в Россию, чтобы соревноваться с фаворитами»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш обещает дать бой всем командам в своей группе на чемпионате мира-2018.

«У сборной Марокко прекрасная команда, прекрасные игроки, это один из фаворитов в группе, который наряду с испанцами и португальцами может выйти в следующий этап.

Мы также признаем, что у сборных Испании и Португалии статус фаворитов, но мы не потерпим, чтобы кто-то говорил, что мы не способны победить. Мы здесь, чтобы соревноваться с фаворитами, и мы надеемся, что футбольные боги примут решение в нашу пользу.

Мы полностью готовы к матчу, мы его с нетерпением ждем. Надеюсь, что мы покажем себя на поле компетентно, и это даст нам возможность завоевать три очка», – сказал Кейруш.

Матч первого тура Марокко – Иран состоится в пятницу, 15 июня, в 18:00 по московскому времени.