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    Тренер Ирана Кейруш: «Думаю, болельщики получили удовольствие от игры в Казани»

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подвел итог ничьей с командой России (1:1) в контрольном матче.

    – Это хороший урок и хорошая возможность для моих игроков лучше подготовиться к этому международному уровню. В движении, уровне, качестве. Думаю, болельщики получили удовольствие от этой игры. Во втором тайме мы чуть расслабились, лучше сыграли и не были настолько зажаты, как в первом тайме.

    – В чем секрет вашего подхода к Азмуну, который забивает у вас в сборной, но не может отличиться за клуб?

    – Секрета нет. Это молодой и талантливый игрок. В национальной команде мы стараемся давать ему правильную мотивацию, чтобы у него было чувство уверенности. Он был сначала в Казани, потом в Ростове, теперь опять в Казани, и ему нужно привыкнуть. Когда он получит больше опыта, то будет мастерски проявлять себя.

    – С чем связана его замена?

    – У нас молодые игроки, и у них нет достаточно опыта. Это часть плана для того, чтобы дать практику большему числу игроков.

    – Азмуна часто в прессе отправляют в европейские клубы. Считаете, что он готов к этому?

    – Я не знаю. Трансферы игроков – это не моя часть работы. У всех игроков есть свое понимание и я работаю с этими игроками с 18 – 19 лет. Они могут играть в Европе, если получат достаточный опыт и уверенность.

    – Как вам Казань как вариант базы для сборной на время ЧМ-2018?

    – Казань – дружелюбный и прекрасный город. Мне многое здесь нравится. Но от местных властей мы не получили поддержки, и поэтому придется использовать другую базу в другом городе.

    С 2002 по 2003 и с 2004 по 2008 год Кейруш был помощником сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Сборную Ирана португалец возглавил в 2011 году.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.10.2017 22:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 23:56

      Да , господин Кейруш, иранские болельщики несомненно получили удовольствие от этой игры.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 октября 2017, 23:18

      Хороший тренер. И поднял сборную Ирана на небывалый по качеству игры для неё уровень.

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