Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер Ирана Кейруш: «Думаю, болельщики получили удовольствие от игры в Казани»

Тренер Ирана Кейруш: «Думаю, болельщики получили удовольствие от игры в Казани»

10 октября 2017, 22:24
2

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подвел итог ничьей с командой России (1:1) в контрольном матче.

– Это хороший урок и хорошая возможность для моих игроков лучше подготовиться к этому международному уровню. В движении, уровне, качестве. Думаю, болельщики получили удовольствие от этой игры. Во втором тайме мы чуть расслабились, лучше сыграли и не были настолько зажаты, как в первом тайме.

– В чем секрет вашего подхода к Азмуну, который забивает у вас в сборной, но не может отличиться за клуб?

– Секрета нет. Это молодой и талантливый игрок. В национальной команде мы стараемся давать ему правильную мотивацию, чтобы у него было чувство уверенности. Он был сначала в Казани, потом в Ростове, теперь опять в Казани, и ему нужно привыкнуть. Когда он получит больше опыта, то будет мастерски проявлять себя.

– С чем связана его замена?

– У нас молодые игроки, и у них нет достаточно опыта. Это часть плана для того, чтобы дать практику большему числу игроков.

– Азмуна часто в прессе отправляют в европейские клубы. Считаете, что он готов к этому?

– Я не знаю. Трансферы игроков – это не моя часть работы. У всех игроков есть свое понимание и я работаю с этими игроками с 18 – 19 лет. Они могут играть в Европе, если получат достаточный опыт и уверенность.

– Как вам Казань как вариант базы для сборной на время ЧМ-2018?

– Казань – дружелюбный и прекрасный город. Мне многое здесь нравится. Но от местных властей мы не получили поддержки, и поэтому придется использовать другую базу в другом городе.

С 2002 по 2003 и с 2004 по 2008 год Кейруш был помощником сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Сборную Ирана португалец возглавил в 2011 году.

Источник: БИЗНЕС Online
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран Кейруш Карлуш
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska-62
1507666681
Хороший тренер. И поднял сборную Ирана на небывалый по качеству игры для неё уровень.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1507668999
Да , господин Кейруш, иранские болельщики несомненно получили удовольствие от этой игры.
Ответить
Главные новости
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
1
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
2
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+