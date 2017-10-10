Тренер Ирана Кейруш: «Думаю, болельщики получили удовольствие от игры в Казани»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подвел итог ничьей с командой России (1:1) в контрольном матче.

– Это хороший урок и хорошая возможность для моих игроков лучше подготовиться к этому международному уровню. В движении, уровне, качестве. Думаю, болельщики получили удовольствие от этой игры. Во втором тайме мы чуть расслабились, лучше сыграли и не были настолько зажаты, как в первом тайме.

– В чем секрет вашего подхода к Азмуну, который забивает у вас в сборной, но не может отличиться за клуб?

– Секрета нет. Это молодой и талантливый игрок. В национальной команде мы стараемся давать ему правильную мотивацию, чтобы у него было чувство уверенности. Он был сначала в Казани, потом в Ростове, теперь опять в Казани, и ему нужно привыкнуть. Когда он получит больше опыта, то будет мастерски проявлять себя.

– С чем связана его замена?

– У нас молодые игроки, и у них нет достаточно опыта. Это часть плана для того, чтобы дать практику большему числу игроков.

– Азмуна часто в прессе отправляют в европейские клубы. Считаете, что он готов к этому?

– Я не знаю. Трансферы игроков – это не моя часть работы. У всех игроков есть свое понимание и я работаю с этими игроками с 18 – 19 лет. Они могут играть в Европе, если получат достаточный опыт и уверенность.

– Как вам Казань как вариант базы для сборной на время ЧМ-2018?

– Казань – дружелюбный и прекрасный город. Мне многое здесь нравится. Но от местных властей мы не получили поддержки, и поэтому придется использовать другую базу в другом городе.

С 2002 по 2003 и с 2004 по 2008 год Кейруш был помощником сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Сборную Ирана португалец возглавил в 2011 году.