Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер Ирана раскритиковал фанатов команды, которые освистывали сборную в матче с Англией

    Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал поведение иранских болельщиков, которые освистывали сборную в матче ЧМ-2022 против Англии (2:6).

    «Все знают, что в нынешних обстоятельствах мои игроки находятся не в лучшем состоянии в плане самоотдачи и концентрации – все эти проблемы (массовые протесты в Иране – прим. «Бомбардира») затрагивают и их.

    Я знаю их много лет, у них есть только одна мечта — играть для страны, для людей и получать удовольствие от этого. Я очень горжусь ими, тем, как они выстояли, продолжали биться и забили Англии два гола при таких обстоятельствах.

    В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Зачем они приехали и не поддерживают команду? Им было бы лучше остаться дома. Они нам не нужны. Вы даже не представляете, что мои футболисты переживали в последние несколько дней», — цитирует Кейруша Metro.

    • Матч c Англией стал самым продолжительным в истории ЧМ.
    • У Ирана дубль оформил Мехди Тареми.
    • В следующем туре Иран сыграет с Уэльсом.

    Игроки Ирана не исполняли гимн перед матчем с Англией. Фанаты поддержали их аплодисментами

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Франция – с Австралией, Мексика – с Польшей 4
    Иранский журналист объяснил, почему футболисты сборной не пели гимн перед матчем с Англией 15
    Саутгейт рассказал, насколько серьезна травма Магуайра
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51178

      MaxRnD 59 минут назад

      Сейчас освистывают и не поют гимн, значит впоследствии будут жить в зоне племён и драться за бутылки с питьевой водой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11