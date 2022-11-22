Тренер Ирана раскритиковал фанатов команды, которые освистывали сборную в матче с Англией

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал поведение иранских болельщиков, которые освистывали сборную в матче ЧМ-2022 против Англии (2:6).

«Все знают, что в нынешних обстоятельствах мои игроки находятся не в лучшем состоянии в плане самоотдачи и концентрации – все эти проблемы (массовые протесты в Иране – прим. «Бомбардира») затрагивают и их.

Я знаю их много лет, у них есть только одна мечта — играть для страны, для людей и получать удовольствие от этого. Я очень горжусь ими, тем, как они выстояли, продолжали биться и забили Англии два гола при таких обстоятельствах.

В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Зачем они приехали и не поддерживают команду? Им было бы лучше остаться дома. Они нам не нужны. Вы даже не представляете, что мои футболисты переживали в последние несколько дней», — цитирует Кейруша Metro.

Матч c Англией стал самым продолжительным в истории ЧМ.

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