Матч Англия – Иран стал самым продолжительным в истории ЧМ. Команды провели на поле более 117 минут

Англия разгромила Иран (6:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Этот матч стал самым продолжительным в истории чемпионатов мира без учeта игр с овертаймами. Команды провели на поле более 117 минут.

Судья Рафаэль Клаус добавил 14 минут к первому тайму.

Ко второму тайму он добавил 10 минут, но игра затянулась еще на 3 минуты из-за вмешательства VAR.

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