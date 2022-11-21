Матч Англия – Иран стал самым продолжительным в истории ЧМ. Команды провели на поле более 117 минут

Англия разгромила Иран (6:2) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Этот матч стал самым продолжительным в истории чемпионатов мира без учeта игр с овертаймами. Команды провели на поле более 117 минут.
- Судья Рафаэль Клаус добавил 14 минут к первому тайму.
- Ко второму тайму он добавил 10 минут, но игра затянулась еще на 3 минуты из-за вмешательства VAR.
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Источник: Бомбардир.ру