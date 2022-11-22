Иранский журналист объяснил, почему футболисты сборной не пели гимн перед матчем с Англией

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими рассказал, почем игроки сборной Ирана не исполняли национальный гимн перед матчем с Англией (2:6) на ЧМ-2022.

«Сердар Азмун, нападающий национальной сборной, и Яхья Голмохаммади, главный тренер команды «Персеполис», были одними из немногих известных иранских футбольных деятелей, которые остались со своими соотечественниками. Они ожидают, что режим не будет просто стоять перед народом и слушать его протест, а предпримет какие-то меры, чтобы изменить ситуацию.

Конечно, эти два человека не единственные, и есть много других футболистов, которые кричат вместе с народом и требуют хорошей и свободной жизни для всех граждан Ирана.

В других видах спорта были иранские спортсмены, которые не пели гимн Ирана, а сегодня это сделали футболисты сборной Ирана. Однако этого недостаточно, чтобы сочувствовать нашему народу.

Иранский народ находится не в лучшем положении, несправедливо пролито много крови. Меньшее, что могут сделать футболисты, это не выходить перед камерой с улыбающимся лицом, носить черные браслеты и не праздновать забитый гол. Также наши игроки могут говорить о плохом положении иранских людей в своих интервью.

Это огромный жест, благодаря которому каждый футболист является примером для подражания. За эту акцию каждый иранец является преданным фанатом сборной», – сказал Карими.

Матч c Англией стал самым продолжительным в истории ЧМ.

У Ирана дубль оформил Мехди Тареми.

В следующем туре Иран сыграет с Уэльсом.

Игроки Ирана не исполняли гимн перед матчем с Англией. Фанаты поддержали их аплодисментами

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