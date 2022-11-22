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    Иранский журналист объяснил, почему футболисты сборной не пели гимн перед матчем с Англией

    Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими рассказал, почем игроки сборной Ирана не исполняли национальный гимн перед матчем с Англией (2:6) на ЧМ-2022.

    «Сердар Азмун, нападающий национальной сборной, и Яхья Голмохаммади, главный тренер команды «Персеполис», были одними из немногих известных иранских футбольных деятелей, которые остались со своими соотечественниками. Они ожидают, что режим не будет просто стоять перед народом и слушать его протест, а предпримет какие-то меры, чтобы изменить ситуацию.

    Конечно, эти два человека не единственные, и есть много других футболистов, которые кричат вместе с народом и требуют хорошей и свободной жизни для всех граждан Ирана.

    В других видах спорта были иранские спортсмены, которые не пели гимн Ирана, а сегодня это сделали футболисты сборной Ирана. Однако этого недостаточно, чтобы сочувствовать нашему народу.

    Иранский народ находится не в лучшем положении, несправедливо пролито много крови. Меньшее, что могут сделать футболисты, это не выходить перед камерой с улыбающимся лицом, носить черные браслеты и не праздновать забитый гол. Также наши игроки могут говорить о плохом положении иранских людей в своих интервью.

    Это огромный жест, благодаря которому каждый футболист является примером для подражания. За эту акцию каждый иранец является преданным фанатом сборной», – сказал Карими.

    • Матч c Англией стал самым продолжительным в истории ЧМ.
    • У Ирана дубль оформил Мехди Тареми.
    • В следующем туре Иран сыграет с Уэльсом.

    Игроки Ирана не исполняли гимн перед матчем с Англией. Фанаты поддержали их аплодисментами

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17423

      paracetamol 7 минут назад

      Не пели, потому и прос.рали позорно. Придут пиндосы, заживете весело!

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