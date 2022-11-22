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    Саутгейт рассказал, насколько серьезна травма Магуайра

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал замену защитника Гарри Магуайра в матче против Ирана (6:2) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    У футболиста «Манчестер Юнайтед» было подозрение на сотрясение мозга.

    «Гарри почувствовал проблемы и подал знак скамейке перед нашим пятым голом. Учитывая ход матча, не было смысла оставлять Магуайра на поле. Не вижу причин серьезно переживать», – сказал Саутгейт.

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    Источник: Sky Sports

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