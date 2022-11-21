Игроки сборной Ирана не стали петь гимн страны в знак протеста. Фанаты освистали гимн

Сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

Футболисты сборной Ирана в знак протеста отказались петь гимн страны перед матчем. Фанаты, собравшиеся на трибунах в Дохе, освистали гимн.

В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.

Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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