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    Игроки сборной Ирана не стали петь гимн страны в знак протеста. Фанаты освистали гимн

    Сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

    Футболисты сборной Ирана в знак протеста отказались петь гимн страны перед матчем. Фанаты, собравшиеся на трибунах в Дохе, освистали гимн.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4200

      Дедуктор 2 часа назад

      Очередное стадо послушно идет в заданном пропиндосниками направлении. И невдомек этому стаду поинтерсоваться судьбой других баранов - ливийских, иракских и прочих т.п.. Помнится, один крутой философ на эту тему так высказывался: народ - баран. Куда пастух поведет, туда и попрется. Еще у коней так быват, мустангов. Всю ораву ведомый может в пропасть увлечь. Да, и не только у мустангов так быват.

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      Рейтинг: +4200

      Дедуктор > Стоп всем 1 час назад

      Дурник, ты не виляйся тут аки проститутка. Тебе всё предельно конкретно разъяснили. И про Украину не болтай зазря. Нету ее уже. Есть некий Бандеристан, оккупированный бандеровскими упырями. Кто эти упыри, не знаешь? Так, поинтересуйся. Это полностью расчеловеченный биомусор. Генетические уроды, лишенные генов чести и совести. С бандерой в голове вместо души. Вот, и ты тоже. Тебя, упырька, мордой в твоё же дерьмо макнули. А ты ни ухом, ни рылом. Продолжаешь пропаганду в пользу упырей. Не надо это делать. Здесь футбол. Рекомендую тебе именно про футбол и вести речи.

      3
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      Рейтинг: +4200

      Дедуктор > Стоп всем 1 час назад

      Ты, ублюдок, сам прочитай. И подумай. речь шла о футболистах и болельщиках, освиставших гимн. Т.е., именно по сабжу разговор. А ты, ублюдок, зачем со своими бандеровскими упырями влез? Или у тебя призвание - гадить всегда и везде? Плохое призвание это. Мерзкое.

      3
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      Рейтинг: +4284

      Oldtrafford83 > Дедуктор 1 час назад

      Забей, это не лечится)

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      Рейтинг: +4200

      Дедуктор > Oldtrafford83 1 час назад

      Тут вопрос не лечения. Подонки типа "Стоп всем" это именно биомусор, генетические уроды без каких либо понятий о чести и совести. Готовые гадить всегда и везде. На конструктивные дискуссии принципиально не способные. Но остальной массовке надо давать какие то правильные ориентиры. Иначе массовка подумает. Что кроме этих бандеровских ублюдков больше и нет никого и ничего. В футбольной тусовке, как минимум.

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      Рейтинг: +16255

      Barmaleushka 2 часа назад

      Вот ведь интересное "совпадение" - Иран активно сотрудничает с Россией в сфере ВПК и тут "внезапная" массовая буза из-за какой-то бабёнки . Режиссёры цветных рэволюциий своё дело хорошо знают .

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      Рейтинг: +694

      Спартач80 > Barmaleushka 2 часа назад

      Ты смотри,хиджаб носи как надо,а то нам такие протестные акции в стране не нужны.

      0
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      Рейтинг: +16255

      Barmaleushka > Спартач80 2 часа назад

      Заканчивай омывайку хлестать , лупень .

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      Рейтинг: +16255

      Barmaleushka > Стоп всем 2 часа назад

      С х-ли поднялись ? Там раньше секир-башка делали многа-многа человекам - и никто не рыпался . Ты мне ещё расскажи , что это волевое решение иранцев )))
      Иди вон с "долбачом-80" дискутируй , а я потерял интерес к диалогу с тобой , как с укро-нацистским провокатаром .

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      Рейтинг: +4200

      Дедуктор > Стоп всем 1 час назад

      Дурник, смотри на ситуацию ширше. К примеру, сотни тысяч людей в ЛГБТ странах запросто могут выйти. В защиту пед... (не педагогов). Причем - самым решительным образом. Если невдомек тебе, дурнику, о чем речь, то вот пояснение: количество дураков может быть очень большим. Критически большим. Но правды за ними, всё одно, не будет.

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      Рейтинг: +694

      Спартач80 > Barmaleushka 1 час назад

      Сволочь к сволочи тянется,так что общайтесь с этим укропом сами=)))

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      Рейтинг: +16255

      Barmaleushka > Спартач80 1 час назад

      Как раз ваш "дуэт" на меня дружно наехал - чувствуется родственность душ .

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      Рейтинг: +24749

      bset 2 часа назад

      Есть нам чему поучиться у иранцев, конечно. У нас далеко не одна смерть и тишина. Всех все устраивает. Либо виноватых увидели за пределами страны. Все как обычно.

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