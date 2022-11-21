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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Англия - Иран
Англия - Иран: обзор матча 21 ноября 2022
Англия
21.11.2022, понедельник, 16:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
6 : 2
Завершен
Иран
35'
Д. Беллингем
43'
Б. Сака
45+1'
Р. Стерлинг
62'
Б. Сака
71'
М. Рэшфорд
90'
Д. Грилиш
65'
М. Тареми
90+13'
М. Тареми (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Иран
90'
+13
ГОЛ с пенальти! 6:2!
М. Тареми
ГОЛ! 6:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
К. Уилсон
90'
77'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Нуроллахи
Замена
К. Уилсон
️️️️
Г. Кейн
75'
ГОЛ! 5:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Г. Кейн
71'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
М. Маунт
71'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Стерлинг
70'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Б. Сака
70'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Г. Магуайр
70'
65'
ГОЛ! 4:1!
М. Тареми
Пас отдал
А. Голизаде
63'
Замена
М. Тораби
️️️️
М. Мохаммади
ГОЛ! 4:0!
Б. Сака
Пас отдал
Р. Стерлинг
62'
48'
Желтая карточка
М. Пурлиганджи
46'
Замена
О. Канаани
️️️️
Р. Чешми
46'
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Джаханбакш
46'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Карими
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Кейн
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Магуайр
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Л. Шоу
35'
25'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
19'
Замена
Х. Хоссейни
️️️️
А. Бейранванд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
18
Али Карими
ЦП
15
Рузбех Чешми
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Калвин Филлипс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
11
Али Голизаде
ПВ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
3
Шоу
6
Магуайр
5
Стоунз
12
Триппьер
4
Райс
10
Беллингем
10
Стерлинг
19
Маунт
7
Сака
9
Кейн
3-2-3-1-1
1
Бейранванд
5
Мохаммади
19
Хосейни
8
Пурлиганджи
2
Мохаррами
3
Хаджусафи
8
Нуроллахи
18
Карими
15
Чешми
7
Джаханбакш
9
Тареми
19
Маунт
7
Фоден
7
Фоден
19
Маунт
6
Магуайр
15
Дайер
15
Дайер
6
Магуайр
10
Стерлинг
17
Грилиш
17
Грилиш
10
Стерлинг
7
Сака
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
7
Сака
9
Кейн
24
Уилсон
24
Уилсон
9
Кейн
5
Мохаммади
16
Тораби
16
Тораби
5
Мохаммади
15
Чешми
13
Канаани
13
Канаани
15
Чешми
1
Бейранванд
22
Хоссейни
22
Хоссейни
1
Бейранванд
18
Карими
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
18
Карими
7
Джаханбакш
11
Голизаде
11
Голизаде
7
Джаханбакш
8
Нуроллахи
20
Азмун
20
Азмун
8
Нуроллахи
Остались в запасе
Англия
Иран
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
22
Амир Абедзаде
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
14
Саман Годдос
АП
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
Остались в запасе
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
22
Амир Абедзаде
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
14
Саман Годдос
АП
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Англия - Иран
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Халифа Интернешнл
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Англия
Иран
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
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