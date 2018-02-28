Кейруш видит сборную России победителем чемпионата мира-2018

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш не исключает варианта, при котором сборная России может стать победителем предстоящего чемпионата мира-2018.

«Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира.

Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы. Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет?

На Кубке конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты. У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков», – считает специалист.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Сборная России на групповом этапе встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.