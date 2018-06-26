Кейруш: «VAR не работает, удар локтем – это красная карточка. Судьи используют систему, чтобы совершать ошибки»

Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал судейство в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Португалии (1:1).

«Что касается судейства, то у меня есть свое мнение, оно четко сформировано. Но мне нужно взвешивать свои слова. Когда назначается пенальти, градус игры растет. У меня температура тела зашкаливала за 40 градусов, поэтому я и снял пиджак. А вышел подальше, потому что хотел увидеть то, что и все. Имею в виду повтор эпизода.

Португалия будет против меня, но удар локтем — это красная карточка. Нельзя быть немножко беременной. Или да, или нет. Это не вопрос судейства, это вопрос отношения. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть.

Мы не жаловались на судейство. Но у нас есть право знать, что происходит. Вы знаете, сколько иранцы пожертвовали денег, чтобы приехать сюда?

Если у нас есть VAR, нельзя допускать человеческого фактора. Огромные деньги потрачены, а пять-шесть человек сидят внутри и не могут взять на себя ответственность. Как Понтий Пилат прикрывают одно место. Не знаю, что будет в Португалии, но истину надо уважать. Тем более после Южной Африки меня и так там ругают.

VAR не работает, мы могли пробить еще один пенальти. Если вы используете систему, чтобы делать дополнительные ошибки — это за гранью. Желтая карточка? Это смешно! Тем не менее, я поздравляю Португалию. Пусть она выйдет в финал.

Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку