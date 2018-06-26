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  • Кейруш: «VAR не работает, удар локтем – это красная карточка. Судьи используют систему, чтобы совершать ошибки»

Кейруш: «VAR не работает, удар локтем – это красная карточка. Судьи используют систему, чтобы совершать ошибки»

26 июня 2018, 02:08
22

Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал судейство в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Португалии (1:1).

«Что касается судейства, то у меня есть свое мнение, оно четко сформировано. Но мне нужно взвешивать свои слова. Когда назначается пенальти, градус игры растет. У меня температура тела зашкаливала за 40 градусов, поэтому я и снял пиджак. А вышел подальше, потому что хотел увидеть то, что и все. Имею в виду повтор эпизода.

Португалия будет против меня, но удар локтем — это красная карточка. Нельзя быть немножко беременной. Или да, или нет. Это не вопрос судейства, это вопрос отношения. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть.

Мы не жаловались на судейство. Но у нас есть право знать, что происходит. Вы знаете, сколько иранцы пожертвовали денег, чтобы приехать сюда?

Если у нас есть VAR, нельзя допускать человеческого фактора. Огромные деньги потрачены, а пять-шесть человек сидят внутри и не могут взять на себя ответственность. Как Понтий Пилат прикрывают одно место. Не знаю, что будет в Португалии, но истину надо уважать. Тем более после Южной Африки меня и так там ругают.

VAR не работает, мы могли пробить еще один пенальти. Если вы используете систему, чтобы делать дополнительные ошибки — это за гранью. Желтая карточка? Это смешно! Тем не менее, я поздравляю Португалию. Пусть она выйдет в финал.

Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку

Источник: Sport24
Чемпионат мира Португалия Иран Кейруш Карлуш
Комментарии (22)
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Derzkiy1
1529968533
Самая сопливая команда на чемпионате , выплакали пенальти, так ещё и выплакали карточку Роналду , фанаты вообще концерт устроили ночной перед отелем португальцев ... Роналду когда бил пенальти так они как Бабки старые стояли перед ним бубнили ... Может и России проще со странами играть типо Ирана и Египта , но я очень рад что этой команды больше не будет на данном турнире !
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Vistavas
1529969881
Не матч, а клоунада какая-то, даже с VAR, колличество судейских ошибок за гранью. И вновь понимаю, рано или поздно, система видеоповторов убьёт у многих интерес к футболу. Постоянные остановки матча и т.п. Ведь если бы раньше были эти самые видео-повторы, многого бы мы сейчас не знали. Как например "Рука Бога в исполнении Марадонны" =) Скоро придет всё к тому, что каджый (даже не спорный) эпизод, будут просматривать на VAR и только потом принимать решение. И тогда то, и наступит "ЭРА" не интересного футбола...
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пряник929
1529986518
Судьи еще и не хотят просматривать спорные моменты....
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momwig_
1529987845
Увы, но он трепло. Никакого удара там не было, а уж тем более локтем. Со сборной Ирана вообще обошлись как-то излишне нежно. А такие команды надо показательно вышвыривать из турниров. За антифутбол в самом его противном виде. С Испанией корчились, валялись, клянчили.. И тут опять.
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Pro100Kid
1529992023
Купи очки, Кейруш! Иранца еле тронул Роналду,а тот схавтился за лицо и упал в предсмертных судорогах - чистейшая желтая за симуляцию и точка.
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Sterh
1529993330
Если температура тела за 40 - тебе было бы холодно, знобило бы тебя. Потому что окружающая среда по отношению к твоему телу стала бы более холодной.
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WhiteEgon
1529997303
Согласен. Нужно было или красную давать Роналду или ничего. Вот если бы на месте Смольникова Роналду был, то красную ему не показали бы ))))
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Vratarь
1529999934
Так-так... Ждём-ждём, наш (ещё год назад малочисленный) клуб " VAR долой" начинает прирастать количеством. Количество недовольных судейством растёт быстрее, чем было раньше. Сколько ещё надо примеров (за несколько матчей их больше десятка уже), чтобы понять, что это шаг назад для футбола!!
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JI e x a
1530003717
Уффф, как же кошмарит этот Иран с плачущими игроками и тренером. Валите уже домой, пожалуйста. Весь групповой этап только и делали, что ныли. ныли, ныли, при полном отсутствии игры. Хотели выклянчить выход в плей-офф, а хрен вам, его заслужить надо. Соплежуи
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plehanov6
1530011288
Надо быть откровенными, будь на месте Роналдо условный Смолов - удаление было бы однозначно!!!
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