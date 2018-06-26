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    Кейруш: «VAR не работает, удар локтем – это красная карточка. Судьи используют систему, чтобы совершать ошибки»

    Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал судейство в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Португалии (1:1).

    «Что касается судейства, то у меня есть свое мнение, оно четко сформировано. Но мне нужно взвешивать свои слова. Когда назначается пенальти, градус игры растет. У меня температура тела зашкаливала за 40 градусов, поэтому я и снял пиджак. А вышел подальше, потому что хотел увидеть то, что и все. Имею в виду повтор эпизода.

    Португалия будет против меня, но удар локтем — это красная карточка. Нельзя быть немножко беременной. Или да, или нет. Это не вопрос судейства, это вопрос отношения. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть.

    Мы не жаловались на судейство. Но у нас есть право знать, что происходит. Вы знаете, сколько иранцы пожертвовали денег, чтобы приехать сюда?

    Если у нас есть VAR, нельзя допускать человеческого фактора. Огромные деньги потрачены, а пять-шесть человек сидят внутри и не могут взять на себя ответственность. Как Понтий Пилат прикрывают одно место. Не знаю, что будет в Португалии, но истину надо уважать. Тем более после Южной Африки меня и так там ругают.

    VAR не работает, мы могли пробить еще один пенальти. Если вы используете систему, чтобы делать дополнительные ошибки — это за гранью. Желтая карточка? Это смешно! Тем не менее, я поздравляю Португалию. Пусть она выйдет в финал.

    Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку

    Источник: Sport24

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    26.06.2018 02:08
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 26 июня 2018, 14:08

      Надо быть откровенными, будь на месте Роналдо условный Смолов - удаление было бы однозначно!!!

      1
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      Рейтинг: +789

      JI e x a 26 июня 2018, 12:01

      Уффф, как же кошмарит этот Иран с плачущими игроками и тренером. Валите уже домой, пожалуйста. Весь групповой этап только и делали, что ныли. ныли, ныли, при полном отсутствии игры. Хотели выклянчить выход в плей-офф, а хрен вам, его заслужить надо. Соплежуи

      -1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 26 июня 2018, 10:58

      Так-так... Ждём-ждём, наш (ещё год назад малочисленный) клуб " VAR долой" начинает прирастать количеством. Количество недовольных судейством растёт быстрее, чем было раньше. Сколько ещё надо примеров (за несколько матчей их больше десятка уже), чтобы понять, что это шаг назад для футбола!!

      -1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:26

      Вся ответственность на судье, насколько я прочитал Видео судья предлагал удалить! )))

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 июня 2018, 10:15

      Согласен. Нужно было или красную давать Роналду или ничего.
      Вот если бы на месте Смольникова Роналду был, то красную ему не показали бы ))))

      2
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 26 июня 2018, 09:30

      вспоминается видео с Чаком Норрисом (Разве это удар?)=)

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 июня 2018, 09:08

      Если температура тела за 40 - тебе было бы холодно, знобило бы тебя.
      Потому что окружающая среда по отношению к твоему телу стала бы более холодной.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 июня 2018, 08:55

      Кейруш прав, этой системой управляют такие же люди, и что они подскажут, то и будет, а если промолчат, то зачем она нужна. В первой игре Аргентины с Исландией не был назначен 100% пенальти в пользу Аргентины.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 июня 2018, 08:47

      Купи очки, Кейруш! Иранца еле тронул Роналду,а тот схавтился за лицо и упал в предсмертных судорогах - чистейшая желтая за симуляцию и точка.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > TOMSON 26 июня 2018, 11:39

      Тронул на желтую)))

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2018, 07:37

      Увы, но он трепло. Никакого удара там не было, а уж тем более локтем. Со сборной Ирана вообще обошлись как-то излишне нежно. А такие команды надо показательно вышвыривать из турниров. За антифутбол в самом его противном виде. С Испанией корчились, валялись, клянчили.. И тут опять.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > momwig_ 26 июня 2018, 11:40

      Есть иранская поговорка "не футболом так паданием"))))

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