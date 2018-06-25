Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку

Источник "Бомбардир", все понятно. Видимо, кто-то из редакции сидел в кабинке с ВАР, и лично бегал на поле передавать просьбу удалить Роналду =)))
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду избежал получения красной карточки в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Ирана (1:1).
На 80-й минуте судья Энрике Касерес пропустил эпизод с фолом португальца и продолжил игру. Спустя несколько минут видеоарбитр предложил парагвайцу посмотреть повтор.
Судья показал Роналду только желтую карточку.