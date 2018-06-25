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    Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду избежал получения красной карточки в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Ирана (1:1).

    На 80-й минуте судья Энрике Касерес пропустил эпизод с фолом португальца и продолжил игру. Спустя несколько минут видеоарбитр предложил парагвайцу посмотреть повтор.

    Судья показал Роналду только желтую карточку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 23:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +789

      JI e x a 26 июня 2018, 12:03

      Источник "Бомбардир", все понятно. Видимо, кто-то из редакции сидел в кабинке с ВАР, и лично бегал на поле передавать просьбу удалить Роналду =)))

      0
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 26 июня 2018, 11:43

      Ну как же без Кристинки они дальше будут играть????поэтому и желтая!!!!Он всю карьеру очко лизал судьям, надо же им тоже ему помочь!!!!!А по честному - это удаление чистоеееееее

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 10:40

      умеют же додумывать кто и что кому сказал))

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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:23

      Не прислушался ! ) Шутка с ТНТ "судью намылить" )))

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июня 2018, 10:17

      Бомбардир, с чего взяли, что предлагал удалить ? или удалить игрока и посмотреть повтор это синонимы ?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 09:40

      Все на усмотрение судьи.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 июня 2018, 08:33

      Какая красная карточка?! Там,по хорошему,обоим по желтой и вперёд,играть. На кой икс,вообще этот war?! Только темп игры сбивает и время тянут...

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2018, 07:29

      Опять легенды сочиняют. Не было там никаких нескольких минут и кто что кому говорил - никто не знает.

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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 26 июня 2018, 07:10

      Какая красная карточка? Там даже не было нарушения

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 26 июня 2018, 05:22

      Так эту VAR долго настраивали и отрабатывали, чтобы она не смогла мешать влиять на исход матча - что ты думаешь, так долго все внедряли, а поначалу совсем не хотели? Футбол - это прежде всего огромные бабки, и никто их из-за какой-то там честной игры в глазах болельщиков терять не хочет. Давно уже пора понять, что мы все сторонние наблюдатели, что тут, что в политике - за нас все уже решили и показали так, как считают нужным. А наше мнение кроме нас самих никому не интересно.

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