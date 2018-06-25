Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду избежал получения красной карточки в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Ирана (1:1).

На 80-й минуте судья Энрике Касерес пропустил эпизод с фолом португальца и продолжил игру. Спустя несколько минут видеоарбитр предложил парагвайцу посмотреть повтор.

Судья показал Роналду только желтую карточку.