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    Кейруш возглавил сборную Колумбии

    Федерация футбола Колумбии объявила о назначении Карлуша Кейруша на должность главного тренера.

    Сегодня состоится первая пресс-конференция португальца в новой должности, на которой стороны смогут рассказать о деталях сотрудничества.

    C 2011 года по января 2019 португалец тренировал сборную Ирана. После поражения от команды Японии в полуфинале Кубка Азии (0:3) он сказал, что не будет продлевать контракт.

    С 2008 по 2010 год Кейруш тренировал португальцев, а в сезоне-2003/04 и в период 2004-2008 был ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

    Источник: Федерация футбола Колумбии

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    07.02.2019 08:41
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