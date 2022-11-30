Кейруш объявил об уходе из сборной Ирана после поражения от США

Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

«Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», – написал Кейруш в соцсетях.

Вчера Иран проиграл США (0:1) и вылетел с ЧМ-2022.

Кейруш вернулся в сборную Ирана перед началом турнира.

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