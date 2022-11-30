⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина встретится с Польшей, Дания – с Австралией

На чемпионате мира-2022 сегодня пройдут четыре матча группового этапа.
Определятся участники плей-офф в группах C и D.
Австралия сыграет с Данией, а Франция, уже обеспечившая себе выход из группы, встретится с Тунисом.
Польша и Аргентина сразятся за 1/8 финала, Саудовская Аравия сыграет с Мексикой.
3-й тур. Группа D
30 ноября, 18:00 мск
Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325
Главный судья: Мустафа Горбаль (Алжир)
30 ноября, 18:00 мск
Стадион «Эдьюкейшн Сити» Эр-Райян), вместимость: 44667
Главный судья: Мэттью Конгер (Новая Зеландия)
3-й тур. Группа C
Польша – Аргентина Текстовый онлайн
30 ноября, 22:00 мск
Стадион «974» (Доха), вместимость: 44089
Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)
30 ноября, 22:00 мск
Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
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