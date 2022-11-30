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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина встретится с Польшей, Дания – с Австралией

    На чемпионате мира-2022 сегодня пройдут четыре матча группового этапа.

    Определятся участники плей-офф в группах C и D.

    Австралия сыграет с Данией, а Франция, уже обеспечившая себе выход из группы, встретится с Тунисом.

    Польша и Аргентина сразятся за 1/8 финала, Саудовская Аравия сыграет с Мексикой.

    3-й тур. Группа D

    Австралия – Дания

    30 ноября, 18:00 мск

    Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325

    Главный судья: Мустафа Горбаль (Алжир)

    Трансляция

    Тунис – Франция

    30 ноября, 18:00 мск

    Стадион «Эдьюкейшн Сити» Эр-Райян), вместимость: 44667

    Главный судья: Мэттью Конгер (Новая Зеландия)

    Трансляция

    3-й тур. Группа C

    Польша – Аргентина Текстовый онлайн

    30 ноября, 22:00 мск

    Стадион «974» (Доха), вместимость: 44089

    Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

    Трансляция

    Саудовская Аравия – Мексика

    30 ноября, 22:00 мск

    Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966

    Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

    Трансляция

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (29 ноября 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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