⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет с Тунисом, Аргентина встретится с Польшей, Дания – с Австралией

На чемпионате мира-2022 сегодня пройдут четыре матча группового этапа.

Определятся участники плей-офф в группах C и D.

Австралия сыграет с Данией, а Франция, уже обеспечившая себе выход из группы, встретится с Тунисом.

Польша и Аргентина сразятся за 1/8 финала, Саудовская Аравия сыграет с Мексикой.

3-й тур. Группа D

Австралия – Дания

30 ноября, 18:00 мск

Стадион «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325

Главный судья: Мустафа Горбаль (Алжир)

Трансляция

Тунис – Франция

30 ноября, 18:00 мск

Стадион «Эдьюкейшн Сити» Эр-Райян), вместимость: 44667

Главный судья: Мэттью Конгер (Новая Зеландия)

Трансляция

3-й тур. Группа C

Польша – Аргентина Текстовый онлайн

30 ноября, 22:00 мск

Стадион «974» (Доха), вместимость: 44089

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция

Саудовская Аравия – Мексика

30 ноября, 22:00 мск

Стадион «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция

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